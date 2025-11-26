Η Black Friday πληρώνει… 800€ ανταμοιβή στα νοικοκυριά – Έρχεται η επιστροφή ενοικίου

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή της επιστροφής ενοικίου, με χιλιάδες δικαιούχους να περιμένουν την πίστωση που έχει «κλειδώσει» για την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου – μια ημέρα που φέτος κουβαλά και το άρωμα της Black Friday, καθώς το ποσό αναμένεται να γίνει διαθέσιμο στους λογαριασμούς ακριβώς τότε, δίνοντας έναν ακόμη λόγο για… αγορές με μέτρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πληρωμή θα γίνει αυτόματα, με τα χρήματα να πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς, χωρίς να απαιτείται αίτηση, ουρές ή πρόσθετα δικαιολογητικά. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν ανάληψη και από ΑΤΜ, χωρίς να κουνήσουν… ούτε δάχτυλο.

Το βασικό ποσό της ενίσχυσης φτάνει τα 800 ευρώ, ενώ υπάρχει προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Δικαιούχοι είναι όσοι κατέβαλαν μίσθωμα μέσα στο 2024, είτε για κύρια κατοικία, είτε για φοιτητική στέγη – μια «ανάσα» για νοικοκυριά και γονείς στην εποχή της ακρίβειας.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει πως η τελική λίστα των δικαιούχων διαμορφώθηκε με αυτόματες διασταυρώσεις στοιχείων από τις δηλώσεις μίσθωσης και τις φορολογικές δηλώσεις ενοικιαστών και ιδιοκτητών, σε μια διαδικασία που έγινε ψηφιακά, χωρίς ανθρώπινες παρεμβάσεις ή λάθη της τελευταίας στιγμής.

Τα κριτήρια που ξεχωρίζουν τους δικαιούχους

Για να δει κανείς τα 800 ευρώ (και τα bonus τέκνων) να λάμπουν στον λογαριασμό του την Black Friday της 28ης Νοεμβρίου, πρέπει να πληροί συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια:

Εισόδημα (ετήσιο):

Άγαμος: έως 20.000 ευρώ

Ζευγάρι χωρίς παιδιά: έως 28.000 ευρώ

Οικογένεια με 1 παιδί: έως 32.000 ευρώ

Οικογένεια με 2 παιδιά: έως 36.000 ευρώ

Για κάθε επιπλέον ανήλικο, προστίθενται 4.000 ευρώ στο όριο.

Ακίνητη περιουσία (αντικειμενική αξία):

Άγαμος: έως 120.000 ευρώ

Έγγαμοι χωρίς παιδιά: έως 140.000 ευρώ

Οικογένεια με 1 παιδί: έως 160.000 ευρώ

Οικογένεια με 2 παιδιά: έως 180.000 ευρώ

Προϋπόθεση-κλειδί: να έχει κατατεθεί στην ΑΑΔΕ το «μισθωτήριο» (Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης) και να έχει δηλωθεί σωστά στον Πίνακα 6 του Ε1. Αν λείπει ο αριθμός μισθωτηρίου, η ΑΑΔΕ προχωρά σε extra διασταυρώσεις, ακόμη και μέσω αριθμού παροχής ρεύματος, για να μην αδικηθεί κανείς.

Μόνιμο μέτρο, ετήσιο ραντεβού πληρωμής

Η επιστροφή ενοικίου – μαζί με το επίδομα των 250 ευρώ που αφορά 1,4 εκατ. πολίτες – δεν είναι πυροτέχνημα της στιγμής αλλά μόνιμο μέτρο με ετήσιο χαρακτήρα. Η πληρωμή θα γίνεται κάθε Νοέμβριο, αποτελώντας θεσμό για όσους δοκιμάζονται οικονομικά.

Ο Νοέμβριος του 2025 έχει ήδη την ημερομηνία του. Φέτος όμως, η 28η Νοεμβρίου θα μείνει στη μνήμη ως η «Black Friday» που δεν φέρνει μόνο εκπτώσεις, αλλά και καταθέσεις-ανάσα για τα ελληνικά νοικοκυριά.

Ποιοι δεν θα δουν άμεσα τα χρήματα – Οι «γκρίζες ζώνες» της πληρωμής

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η επιστροφή ενοικίου δεν πιστώνεται αυτόματα, ακόμη κι αν τα κριτήρια καλύπτονται στο ακέραιο. Εκεί, το σύστημα σηκώνει «χειρόφρενο» και ο δικαιούχος μπαίνει σε αναμονή.

Όσοι βρεθούν στη λίστα καθυστερήσεων μπορούν να καταθέσουν αίτημα επανεξέτασης μέσα από την πλατφόρμα «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE, με προθεσμία έως 31 Δεκεμβρίου του έτους πληρωμής.

Οι κύριοι λόγοι που προκαλούν την καθυστέρηση είναι:

Ελλιπή στοιχεία στις δηλώσεις μίσθωσης για φοιτητική κατοικία, που δεν περνούν το ψηφιακό «σκανάρισμα».

Δύσκολες διασταυρώσεις σε οικογένειες με πολλαπλούς φοιτητές, όπου τα μισθωτήρια μπερδεύονται στο «οικογενειακό παζλ».

Ασυμφωνίες ανάμεσα στο συμφωνημένο και το δηλωμένο μίσθωμα, που απαιτούν προσκόμιση τραπεζικών παραστατικών και αντιγράφων μισθωτηρίων για να «δέσει» το φάκελος όπως πρέπει.

Με λίγα λόγια; Όπου λείπει η λεπτομέρεια, καθυστερεί και η πληρωμή. Η λύση όμως είναι στο χέρι του δικαιούχου – με σωστά στοιχεία και ένα κλικ στην επανεξέταση, το ποσό μπορεί τελικά να φτάσει εκεί που πρέπει.