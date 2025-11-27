Υπουργικό Συμβούλιο: Στο Κτηματολόγιο η έκδοση των οικοδομικών αδειών και οι έλεγχοι

Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδρίασε την Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, συζητώντας ευρύ φάσμα νομοθετικών πρωτοβουλιών και στρατηγικών σχεδιασμών της κυβέρνησης.

Νέα κοινωνική συμφωνία για συλλογικές συμβάσεις

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως παρουσίασε τη νέα κοινωνική συμφωνία, αποτέλεσμα διαλόγου κυβέρνησης, εργαζομένων και εργοδοτών. Η συμφωνία χαρακτηρίζεται ιστορική, καθώς για πρώτη φορά επιτυγχάνεται συναίνεση με όλους τους κοινωνικούς εταίρους. Προβλέπει ευκολότερη επέκταση συλλογικών συμβάσεων, πλήρη προστασία των εργαζομένων μετά τη λήξη τους και ταχύτερες διαδικασίες επίλυσης διαφορών. Αναμένεται αύξηση μισθών, ενίσχυση παροχών και μεγαλύτερη σταθερότητα στην αγορά εργασίας.

Προϋπολογισμός 2026 και Μεσοπρόθεσμο 2026-2029

Ο υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς παρουσίασαν τον προϋπολογισμό του 2026 και τον νέο πολυετή δημοσιονομικό σχεδιασμό. Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη αναθεωρούνται ανοδικά (έως 2,4% το 2026), ενώ ο πληθωρισμός εκτιμάται κοντά στο 2,2%-2,3%. Το χρέος προβλέπεται να μειωθεί θεαματικά στο 119% το 2029. Σημαντικές παρεμβάσεις προβλέπονται για συνταξιούχους, μικρούς οικισμούς, ελεύθερους επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ακινήτων και μισθωτούς του Δημοσίου.

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης παρουσίασε το νέο ΕΠΑ, με προϋπολογισμό 16,6 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της ανάπτυξης, στη σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και στη χρηματοδότηση κρίσιμων υποδομών σε όλη τη χώρα. Δίνεται έμφαση σε ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές, κοινωνική συνοχή και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως ΣΔΙΤ και εγγυήσεις.

Νομοσχέδιο για δόμηση και κτηματολόγιο

Οι υπουργοί Περιβάλλοντος και Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρουσίασαν σχέδιο νόμου που μεταφέρει την έκδοση οικοδομικών αδειών και τους ελέγχους στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, δημιουργώντας ενιαίο φορέα δόμησης. Η μεταρρύθμιση στοχεύει σε ταχύτερες, ψηφιοποιημένες και ομοιόμορφες διαδικασίες.

Αναθεώρηση Κληρονομικού Δικαίου

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης πρότεινε μεταρρυθμίσεις που προστατεύουν τη βούληση του διαθέτη, αλλάζουν τη νόμιμη μοίρα σε χρηματική απαίτηση και διαχωρίζουν την κληρονομιαία από την ατομική περιουσία, περιορίζοντας το βάρος των χρεών στους κληρονόμους.

Ευφυή Συστήματα Μεταφορών

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης παρουσίασε την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, που ενισχύει τη διαλειτουργικότητα, την ανταλλαγή δεδομένων και την οδική ασφάλεια.

Νομοσχέδιο για τουρισμό

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη παρουσίασε ερανιστικό νομοσχέδιο που απλοποιεί διαδικασίες, ενισχύει επενδύσεις, εκσυγχρονίζει το θεσμικό πλαίσιο και προωθεί ειδικές μορφές τουρισμού, αγροτουρισμό και γαστρονομία.