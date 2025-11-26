Ιστορική συμφωνία: Επανέρχονται οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας - LIVE οι ανακοινώσεις

Ιστορική κοινωνική συμφωνία επήλθε ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Οι ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν από την υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, και τους Επικεφαλής των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων στις 10:30 πμ στο υπουργείο Εργασίας.

Είχε προηγηθεί κοινωνικός διάλογος μεταξύ Υπ. Εργασίας και κοινωνικών εταίρων σε σχέση με τους παραπάνω στόχους. Η σχετική διαδικασία έχει ξεκινήσεις από τις αρχές του τρέχοντος έτους, κατ’ εφαρμογή του εργασιακού νόμου που πέρασε η κυβέρνηση στο τέλος του 2024.

Με το νόμο αυτό ενσωματώθηκε κοινοτική οδηγία για την παροχή κινήτρων για την αύξηση της συνδικαλιστικής κάλυψης σε όλη την ΕΕ, μαζί και την Ελλάδα (η οποία έχει ένα από τα χαμηλότερο ποσοστά), δηλαδή του ποσοστού των εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις.