Πήρε πόντους η Κεραμέως (και η Ελλάδα) στις Βρυξέλλες

Επειδή ελέω της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα είναι επίκαιρη η κουβέντα για το παρασκήνιο του θυελλώδους α' εξαμήνου του 2015 και του αλήστου μνήμης δημοψηφίσματος εκείνου του Ιουλίου στην κυβέρνηση στέκονται σε δύο γεγονότα των ημερών, που αναδεικνύουν την απόσταση, που έχει καλυφθεί τα τελευταία χρόνια στην κατεύθυνση της σύγκλισης της χώρας με τα ευρωπαικά standards.

Το πρώτο αφορά στην υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup και μάλιστα με καλές πιθανότητες να επικρατήσει του Βέλγου ομολόγου στην κούρσα του Δεκεμβρίου. Στο Μέγαρο Μαξίμου τονίζουν χαρακτηριστικά πως δεν έχουν περάσει παρά 10 χρόνια απ όταν η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ με Υπουργό Οικονομικών τον Γιάνη Βαρουφάκη εξανέμιζε και το τελευταίο ίχνος αξιοπιστίας της χώρας ανατινάζοντας μέσω της ανερμάτιστης στρατηγικής του α' εξαμήνου του 2015 κάθε γέφυρα επικοινωνίας με τους Ευρωπαίους εταίρους μας.

Το δεύτερο αφορά στους επαίνους που αποσπά η χώρα μας για τη συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους κοινωνικούς εταίρους για την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Μάλιστα, στο πλαίσιο του χθεσινού Συμβουλίου Υπουργών Εργασίας στις Βρυξέλλες, όπου συμμετείχε η Νίκη Κεραμέως η Επίτροπος Εργασίας και Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Ροξάνα Μινζάτου, χαρακτήρισε την Ελλάδα «πηγή έμπνευσης» παρατηρώντας ότι η χώρα μας ανοίγει νέους δρόμους στον κοινωνικό διάλογο καίτοι, όπως παρατήρησε η Ευρωπαία αξιωματούχος, δε φημίζεται για την κουλτούρα συναινέσεων σε πολιτικό επίπεδο.