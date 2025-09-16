Νέο χτύπημα «γαλάζιων»: Ερώτηση στην Κεραμέως για τις «αδικίες» στις συντάξεις χηρείας του πρώην ΟΓΑ

Την αποκατάσταση των «αδικιών» για τις συντάξεις χηρείας του πρώην ΟΓΑ ζητούν από την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως οκτώ βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.



Με ερώτηση που κατέθεσαν στο Κοινοβούλιο, οι βουλευτές της κυβερνώσας παράταξης Γιώργος Καρασμάνης, Χαράλαμπος Αθανασίου, Βασίλης Γιόγιακας, Αθανάσιος Καββαδάς, Γεώργιος Κοτρωνιάς, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Φίλιππος Φόρτωμας και Ευριπίδης Στυλιανίδης, υποστηρίζουν πως οι εν λόγω συντάξεις του πρώην ΟΓΑ παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ζητώντας άμεση νομοθετική παρέμβαση.



«Δημιουργούνται σοβαρές ανισότητες και αδικίες σε αυτούς τους συνταξιούχους που οι περισσότεροι είναι ευάλωτοι. Αυτός ο διαχωρισμός δημιουργεί την αίσθηση πολιτών δύο ταχυτήτων, η οποία αντιβαίνει στις αρχές της ισονομίας και ισοπολιτείας», τονίζουν οι βουλευτές, καλώντας την Νίκη Κεραμέως να προχωρήσει στην εξίσωση των παλαιών και νέων συντάξεων χηρείας προκειμένου να λυθεί το ζήτημα.



Τους τελευταίους μήνες έχουν κατατεθεί αρκετές «ομαδικές» ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ, μεταξύ άλλων, για τα κόκκινα δάνεια, το τουρκικό real estate στην παραμεθόριο καθώς και το σχολικό απολυτήριο.