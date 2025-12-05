Πολάκης από το 2015: «Έχω υψοφοβία στα θεωρεία» είπε για Τσίπρα - Χαμός με Στραβελάκη για τα εμβόλια

Ένας Πολάκης βγαλμένος από τις πιο σκληρές εποχές του 2015 έκανε την εμφάνισή του σήμερα στην τηλεόραση για να σχολιάσει τον Αλέξη Τσίπρα, την «Ιθάκη» και τα όσα είπε ο πρώην Πρωθυπουργός στην πρόσφατη ομιλία του στο «Παλλάς».

«Εγώ έχω υψοφοβία από τα θεωρεία, δεν πήγα συνειδητά στο βιβλίο. Αυτή η εικόνα δεν μου άρεσε, στον καθένα κάνουν αυτά που επιτρέπει να του κάνουν» είπε για το «Παλλάς» ο κ. Πολάκης ξεκαθαρίζοντας ότι ο ίδιος παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιώντας μια μαντινάδα: «Εγώ δεν είμαι άνθρωπος να κάνω παρακάλια, ξέρω μονάχα από πορτοκαλιές να κόβω πορτοκάλια».

«Όλοι θα κριθούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, η Νέα Αριστερά, το ΚΚΕ, αυτή τη στιγμή κυβερνάει μια διεφθαρμένη συμμορία και ο Μητσοτάκης στέκεται επειδή δεν τον ρίχνει κάποιος» είπε στο OPEN.

Ο κ. Πολάκης ως προς τις αναφορές του κ. Τσίπρα στο βιβλίου, έδειξε αμετανόητος για την ανάρτηση την οποία είχε κάνει στοχοποιώντας δημοσιογράφους, δικαστικούς και τραπεζίτες. «Με είχε στοχοποιήσει ένα ολόκληρο σύστημα. Εγώ έκανα την ανάρτηση για να υπερασπιστώ τον Νίκο Παππά που έβαλε τα κανάλια να πληρώσουν με αφορμή την καταδικαστική απόφαση που βγήκε παρά την εισαγγελική πρόταση. Δικαστικοί, τραπεζίτες, εισαγγελείς είναι το βαθύ κράτος, επιμένω στη δήλωσή μου γιατί αυτός ο μηχανισμός από το 2015 έως το 2019 μας έκανε πόλεμο και γι' αυτό είχα πει στον Τσίπρα ότι έπρεπε να ξεδοντιάσουμε αυτό το σύστημα της εξουσίας» είπε χαρακτηριστικά.

«Έδινα και δίνω συγκεκριμένες μάχες με αυτό που θεωρώ διαπλοκή και η ανάρτηση έλεγε τα αναγκαία μέτρα που έπρεπε να πάρει μια μελλοντική εξουσία της Αριστεράς για να καταστρέψει τους αρμούς του παρακράτους του Μητσοτάκη.

Ο κ. Πολάκης επανέλαβε ότι διαφώνησε με την απόφαση του κ. Τσίπρα να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και εξέφρασε την αντίθεσή του με τα όσα αναφέρει ο πρώην Πρωθυπουργός στην «Ιθάκη» τόσο για τον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών όσο και το σκάνδαλο της Novartis. «Όταν συγκρούεσαι φτάνεις τη μάχη μέχρι το τέλος» συμπλήρωσε.

Χαμός με τον Στραβελάκη για τα εμβόλια

Ο Παύλος Πολάκης είχε μία έντονη αντιπαράθεση με τον Νίκο Στραβελάκη όταν η συζήτηση έφτασε στην πανδημία του κορωνοϊου και στα εμβόλια με τον δημοσιογράφο να υπενθυμίζει ότι νοσηλεύτηκε στο «Σωτηρία» και πως εάν δεν ήταν εμβολιασμένος αυτή τη στιγμή δεν θα βρισκόταν στη ζωή.

Ο πρώην υπουργός Υγείας ωστόσο επανέλαβε τους ισχυρισμούς του ότι η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα στην Ε.Ε. σε θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού διατυπώνοντας εκ νέου αιχμές για την επιτροπή των λοιμωξιολόγων.