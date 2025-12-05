Έδωσε στον Ελπιδοφόρο την «Ιθάκη» (που έχει αναφορές στα Θεία)

Τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο συναντήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας και όπως ενημέρωσαν από την Αμαλίας, στη διάρκεια της συζήτησης βρέθηκαν θέματα ευρύτερου εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος, οι διεθνείς και εγχώριες πολιτικές εξελίξεις, αλλά και ζητήματα που αφορούν στην ελληνική Ομογένεια και θέματα θρησκευτικών ελευθεριών.

Ο πρώην Πρωθυπουργός δώρισε μάλιστα στον Ελπιδοφόρο ένα αντίτυπο της «Ιθάκης».

Στοχευμένο το δώρο. Spoiler δεν θα κάνω αλλά το βιβλίο, κόντρα στην εικόνα που είχε φιλοτεχνήσει ο κ. Τσίπρας, έχει αρκετές, στοχευμένες, αναφορές στα Θεία.