Μικρασιατική κληρονομιά: Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος στο «Ιωνικό Κέντρο» της Μητρόπολης Νέας Ιωνίας

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος επισκέφθηκε το «Ιωνικό Κέντρο» της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Περισσού.

Θερμή υποδοχή και ξενάγηση

Τον κ. Ελπιδοφόρο υποδέχθηκε θερμά ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ν. Ιωνίας κ. Γαβριήλ. Ο Μητροπολίτης ξενάγησε τον Αρχιεπίσκοπο στους χώρους του Κέντρου και στο θεματικό πάρκο που το περιβάλλει.

Κατά τη διάρκεια της επισκέψεως, ο κ. Γαβριήλ παρουσίασε τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του «Ιωνικού Κέντρου». Εξήγησε ότι το Κέντρο, με την ολοκλήρωσή του, δύναται να αναδείξει τον πλούτο του Μικρασιατικού πολιτισμού, την ανεξίτηλη ιστορική μνήμη και τη βαθειά πνευματική παράδοση των αλησμονήτων πατρίδων της Μικράς Ασίας.

Ο θαυμασμός του Αρχιεπισκόπου

Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ελπιδοφόρος εξέφρασε τον ειλικρινή του θαυμασμό για την πρωτοβουλία αυτή της Ιεράς Μητροπόλεως.

Τόνισε τη μεγάλη σημασία της διαφυλάξεως της μικρασιατικής κληρονομιάς και της ζωντανής συνέχειας των ριζών του προσφυγικού Ελληνισμού. Ο ίδιος επισήμανε πως αυτές οι ρίζες αποτελούν κομμάτι της παράδοσης του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ο Μητροπολίτης κ. Γαβριήλ ευχαρίστησε εγκάρδια τον κ. Ελπιδοφόρο τόσο για την ευλογητή παρουσία του, όσο και για το αμέριστο ενδιαφέρον που επέδειξε. Υπογράμμισε δε το ποιμαντικό ήθος με το οποίο ο Αρχιεπίσκοπος περιβάλλει πάντοτε το έργο και την πορεία της τοπικής προσφυγικής Εκκλησίας της Νέας Ιωνίας.