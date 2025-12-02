Σε Κωνσταντίνο Τασούλα και Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο ο Αμερικής Ελπιδοφόρος

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος πραγματοποίησε διαδοχικές επισκέψεις, αρχικά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, και στη συνέχεια στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμο, με κύριο άξονα συζητήσεων τον ρόλο και την πορεία της ελληνικής διασποράς στις ΗΠΑ.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, δέχθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, ο οποίος τον ενημέρωσε για την κατάσταση και το έργο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Όπως τονίστηκε, η Αρχιεπισκοπή διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διατήρηση της ταυτότητας και της συνεκτικότητας της ελληνικής διασποράς, λειτουργώντας ως ισχυρός συνδετικός κρίκος με την μητέρα πατρίδα.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας υπογράμμισε ότι η Ελληνική Πολιτεία στηρίζει το πολυσχιδές έργο της Αρχιεπισκοπής σε πνευματικό, ανθρωπιστικό και εκπαιδευτικό επίπεδο, το οποίο αποσκοπεί στη διατήρηση της Ελληνορθόδοξης παράδοσης ως ζώσας κληρονομιάς στους κόλπους της ομογένειας.

«Οι ομογενείς μας, ταυτόχρονα και Αμερικανοί πολίτες, αποτελούν τα εχέγγυα για τη διατήρηση της ελληνορθόδοξης ταυτότητας και παράδοσης στην αμερικανική ήπειρο. Η σταθερή αγάπη τους για την Ελλάδα αποτελεί ανεκτίμητη αξία για τη μητέρα πατρίδα», σημείωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τονίζοντας τη σημαντική συμβολή της Αρχιεπισκοπής στην ενίσχυση των δεσμών της ομογένειας με τη γενέτειρα.

Ολοκληρώνοντας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε την διαρκή και ειλικρινή προσήλωση της πατρίδας και του ιδίου προσωπικά στην ευόδωση των ιερών σκοπών της Αρχιεπισκοπής.

Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο

Την ιδιαίτερη χαρά του εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, Ιερώνυμος, υποδεχόμενος τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, σε μία συνάντηση που διήρκεσε περίπου 30 λεπτά.

Κυρίαρχο ρόλο στη συζήτηση είχαν επίσης τα θέματα της ελληνικής διασποράς και η καταλυτική συμβολή της Αρχιεπισκοπής Αμερικής στη διατήρηση και ενίσχυση των δεσμών της Ομογένειας με την Μητέρα Πατρίδα. Ο κ. Ιερώνυμος τόνισε πως η συνεργασία με τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο έχει βαθιές ρίζες και ότι ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος Αμερικής αποτελεί τον φυσικό ηγέτη της Ομογένειας.

«Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες για τις υπηρεσίες σας, τόσο προς το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, στην Εκκλησία που τόσο πολύ σεβόμαστε και αγαπούμε, όσο και στην Ομογένειά μας στην Αμερική», ανέφερε ο Μακαριώτατος, συγχαίροντας παράλληλα τον κ. Ελπιδοφόρο για την επερχόμενη αναγόρευσή του σε Επίτιμο Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου.

Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής υπογράμμισε ότι η επίσκεψη στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, κάθε φορά που βρίσκεται στην Αθήνα, δεν είναι απλά ένα εκκλησιαστικό καθήκον, αλλά αποτελεί μεγάλη χαρά, διότι ο κ. Ιερώνυμος είναι πάντοτε φιλόξενος, εγκάρδιος και πατρικός, κάτι που είναι γνωστό και στο ποίμνιο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Σημείωσε δε ότι ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Μητέρας Πατρίδας είναι πρόσωπο ιδιαίτερα σεβαστό, το οποίο χρειαζόμαστε μαζί με τη Μητέρα μας Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος αναφέρθηκε, τέλος, στις ιστορικές στιγμές που έζησε ο Χριστιανισμός τις προηγούμενες ημέρες, όπως η απαγγελία του Συμβόλου της Πίστεως χωρίς το Filioque στη Νίκαια της Βιθυνίας και η Κοινή Διακήρυξη που υπεγράφη στο Φανάρι από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’. Ευχαρίστησε τον κ. Ιερώνυμο για τη θερμή υποδοχή, εκφράζοντας την ευχή να τον υποδεχθεί μία ημέρα στη Νέα Υόρκη.