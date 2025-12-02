Μητσοτάκης - Ελπιδοφόρος: Ραντεβού επαναπροσέγγισης και το τηλεφώνημα που «έσπασε τον πάγο»

Υπό άλλες συνθήκες η σημερινή συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο στο Μέγαρο Μαξίμου δεν θα αποτελούσε είδηση.

Ωστόσο, το..βεβαρημένο παρελθόν στις σχέσεις των δύο ανδρών λόγω του περιστατικού του Σεπτεμβρίου του 2021, όταν η παρουσία του κ. Ελπιδοφόρου στα εγκαίνια του «Turkey House» στο Μανχάταν παρουσία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στάθηκε η αιτία να ματαιωθεί το ραντεβού του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, που, επίσης, βρίσκονταν στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ καθιστά το σημερινό ραντεβού το επιστέγασμα μίας σταδιακής, όσο και δύσκολης διαδικασίας επαναπροσέγγισης.

Όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω, οι δύο άνδρες είχαν τηλεφωνική επικοινωνία τον περασμένο Μάρτιο, προτού ο κ. Ελπιδοφόρος συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της καθιερωμένης δεξίωσης στο Λευκό Οίκο για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, καθώς είναι γνωστές οι καλές σχέσεις του Αρχιεπισκόπου Αμερικής με τη νέα αμερικανική διακυβέρνηση.

Οι πληροφορίες μου λένε επίσης ο κ. Ελπιδοφόρος αναμένεται να συναντήσει μεταξύ άλλων την Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα, Κίμπεριλ Γκιλφόιλ, ενώ την Παρασκευή θα αναγορευθεί σε επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.