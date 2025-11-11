Αμερικανός πολίτης έγινε ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος - «Παν αγαθόν έρχεται άνωθεν»

Την είδηση ότι πλέον απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα αποκάλυψε με ένα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Ο ίδιος, στην ανάρτησή του, τονίζει ότι δεσμεύεται να διπλασιάσει τις προσπάθειές του «πάντα στην υπηρεσία των πιστών της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και της ευρύτερης κοινωνίας αυτής της ευλογημένης χώρας, ιδιαίτερα σε αυτούς τους ταραχώδεις καιρούς», ενώ ευχαριστεί το αμερικανικό έθνος που πριν από έξι χρόνια, όταν ανέλαβε την ηγεσία της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, τον υποδέχθηκε θερμά.

Όπως τονίζει στην ανάρτησή του ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος:

«Με ευγνωμοσύνη και ταπεινότητα, ευχαριστώ αυτό το σπουδαίο έθνος που με καλωσόρισε πριν από έξι χρόνια - και σήμερα, που μου χάρισε την τιμή να γίνω Αμερικανός πολίτης. Αυτή η επίσημη στιγμή γεμίζει την καρδιά μου με χαρά και ανανεωμένο σκοπό. Δεσμεύομαι να διπλασιάσω τις προσπάθειές μου στην υπηρεσία των πιστών της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής και της ευρύτερης κοινωνίας αυτής της ευλογημένης γης, ειδικά σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς. Όπως μας υπενθυμίζει η Γραφή, "Παν αγαθόν και παν τέλειον δώρημα έρχεται άνωθεν" (Ιάκωβος 1:17) - και σήμερα, λαμβάνω αυτό το δώρο με ευχαριστία και αγάπη».