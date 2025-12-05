Ιάσων Παπαματθαίου: «Όποιος πει ότι δεν αναζητά ανθρώπους από το παρελθόν στα social θα πει ψέματα»

Ο Ιάσων Παπαματθαίου ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα στο Action24 «Καλύτερα Αργά» και η συζήτησή τους ήταν άκρως ενδιαφέρουσα.

Ειλικρινής και αυθόρμητος ο ηθοποιός και γιος του Τάκη Παπαματθαίου παραδέχθηκε: «Όταν μεγαλώνουμε αρχίζουμε και νοσταλγούμε πράγματα. Νοσταλγούμε πράγματα της παιδικής μας ηλικίας, της εφηβικής μας ηλικίας, της νεότητάς μας, σε όλους τους τομείς. Σε μουσική, σε σειρές, σε ταινίες».

Η παρουσιάστρια τον ρώτησε αν αναζητά στα social media πρόσωπα από το παρελθόν του, καθώς η ίδια το κάνει όπως εξομολογήθηκε και εκείνος παραδέχθηκε ότι επίσης το έχει κάνει.

«Όποιος πει ότι δεν αναζητά ανθρώπους από το παρελθόν του στα social media θα πει ψέματα. Καλό είναι όμως να μην πηγαίνουμε συγκριτικά, αλλά να πηγαίνουμε σε σχέση με τον εαυτό μας, αν και ο εγκέφαλός μας λειτουργεί συγκριτικά έτσι και αλλιώς, είναι αναπόφευκτο».