Ιστορικό ρεκόρ τηλεθέασης και ψηφιακή κυριαρχία για το ACTION 24 και το Athletiko

Ο μεγάλος τελικός του Supercopa de España ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης (3-2) την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 δεν ήταν απλώς μια ποδοσφαιρική πανδαισία, αλλά μια ιστορική στιγμή για τη συνεργασία του Athletiko και του Action 24. Τα νούμερα τηλεθέασης και οι ψηφιακές επιδόσεις επιβεβαιώνουν ότι η στρατηγική επιλογή για τη δωρεάν μετάδοση κορυφαίου αθλητικού περιεχομένου αγκαλιάστηκε καθολικά από το κοινό.

Ψηφιακός Θρίαμβος στο YouTube του Athletiko

Το κανάλι του Athletiko στο YouTube αποτέλεσε τον απόλυτο προορισμό για τους φιλάθλους, καταγράφοντας εντυπωσιακές επιδόσεις:

• 400.000 συνολικές προβολές κατά τη διάρκεια της μετάδοσης

• 56.000 ταυτόχρονοι χρήστες (Real-time peak) παρακολουθούσαν ζωντανά τον τελικό, δημιουργώντας μια μοναδική ψηφιακή κερκίδα.

Παράλληλα από το Action24.gr παρακολούθησαν τη μετάδοση 40.000 θεατές, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ψηφιακής ενημέρωσης και της ζωντανής αθλητικής κάλυψης και σε web περιβάλλον.

Ρεκόρ και κυριαρχία στο ACTION 24

Στην τηλεοπτική του μετάδοση, το ACTION 24 σημείωσε εντυπωσιακά ποσοστά, ξεπερνώντας παραδοσιακές δυνάμεις της ελεύθερης τηλεόρασης. Είναι αξιοσημείωτο ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα συντονίστηκαν έστω και για ένα λεπτό πάνω από 300.000 τηλεθεατές, ενώ καταγράφηκε ποσοστό τηλεθέασης 14,2% στους Άνδρες της Αττικής ηλικίας 18-54 χρόνων.

Συνολική εικόνα τηλεθέασης

Συγκεντρωτικά, τον μεγάλο τελικό, το pre-game και το post-game, παρακολούθησαν περισσότεροι από 590.000 θεατές σε ACTION 24, Action24.gr και Youtube Athletiko.