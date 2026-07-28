LIFE Action 24 Δημοσιογράφοι Showbiz

«Action Σαββατοκύριακο»: Επιστρέφει ανανεωμένο με νέο τηλεοπτικό δίδυμο

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου κάνει πρεμιέρα το ενημερωτικό μαγκαζίνο του ACTION 24 με τον Δημήτρη Καμπουράκη και νέα συμπαρουσιάστρια.

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Βασίλης Ανδριτσάνος

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Το ανανεωμένο ενημερωτικό μαγκαζίνο του ACTION 24, με τον Δημήτρη Καμπουράκη και την Ντόνα Δρούτσα, «Action Σαββατοκύριακο», έρχεται για μια ακόμη τηλεοπτική σεζόν να παρουσιάσει από νωρίς το πρωί όλα τα γεγονότα και τις εξελίξεις γύρω από την πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία.

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O Δημήτρης Καμπουράκης, με τη δική του ξεχωριστή προσωπική «σφραγίδα» και η Ντόνα Δρούτσα, με τη δική της φρέσκια δημοσιογραφική ματιά, μεταφέρουν από τις 06.00 το πρωί -κάθε Σάββατο και Κυριακή- τις ειδήσεις από την Ελλάδα και στο εξωτερικό.

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Από το «Action Σαββατοκύριακο», δεν θα λείψει το χιούμορ, η άποψη αλλά και η ανάλυση των γεγονότων που μας αφορούν όλους.

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