Με ιδιαίτερα σκληρές εκφράσεις μίλησε ο Θοδωρής Ρακιτζής μέσα από τη διαδικτυακή εκπομπή GrXpress, περιγράφοντας, όπως υποστήριξε, τη συμπεριφορά ενός δημοσιογράφου που εργάζεται σε μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό.

Χωρίς να κατονομάσει ούτε το πρόσωπο ούτε το κανάλι, ανέφερε πως πρόκειται για έναν άνθρωπο που φέρεται να ασκεί έντονη πίεση στους συναδέλφους του, κυρίως στους νεότερους και στους μαθητευόμενους, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα δύσκολο εργασιακό περιβάλλον.

«Ουρλιάζει και συμπεριφέρεται σαν να είναι ο Θεός»

Ο Θοδωρής Ρακιτζής υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος λειτουργεί ως στενός συνεργάτης διευθυντικού στελέχους και, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, εκμεταλλεύεται αυτή τη θέση.

Μάλιστα, ανέφερε πως το συγκεκριμένο πρόσωπο «ουρλιάζει», φωνάζει στους συναδέλφους του και θεωρεί ότι μπορεί να επηρεάσει ακόμη και την επαγγελματική τους πορεία, ενώ σημείωσε ότι, κατά την άποψή του, δεν διαθέτει εμπειρία στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ.

«Δεν είναι στο Open, βάλτε όμως τα υπόλοιπα κανάλια μέσα. Ένα παιδάκι, το οποίο είναι ιδιαίτερα καβαλημένο... συμπεριφέρεται στους συναδέλφους του και ιδιαίτερα στους μαθητευόμενους σαν σκουπίδια. Ουρλιάζει, φωνάζει… Είναι το κακό σκυλί του διευθυντή, ο οποίος διευθυντής δεν γνωρίζει τι κάνει ο άλλος έξω. Νομίζει ότι έξω είναι normal, γιατί δεν τολμάει κανείς να πει στον διευθυντή τι κάνει το σκυλί του έξω».

«Μίλησα γιατί δέχθηκα πολλά μηνύματα»

Ο δημοσιογράφος εξήγησε ότι αποφάσισε να αναφερθεί δημόσια στο θέμα έπειτα από μηνύματα που, όπως είπε, έλαβε από εργαζόμενους του συγκεκριμένου τηλεοπτικού σταθμού, οι οποίοι περιέγραψαν μια δύσκολη καθημερινότητα στον χώρο εργασίας.

«Δεν βγάζω όνομα αλλά τον προειδοποιώ, αν δεν σταματήσει τον πόλεμο που κάνει στα παιδιά πρέπει να το μάθει ο διευθυντής... Είμαι εκνευρισμένος γιατί πήρα πάρα πολλά μηνύματα σήμερα από τα παιδιά που είναι στο κανάλι και δεν αντέχουν τη διαδικασία. Δεν φτάνει λοιπόν που παίρνουν ψίχουλα, που οι μαθητευόμενοι είναι τσάμπα...»

Παράλληλα, υποστήριξε ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν αποχωρήσει από τη συγκεκριμένη ομάδα, επειδή δεν μπορούσαν πλέον να συνεργαστούν με το συγκεκριμένο πρόσωπο.

Μέχρι στιγμής, ο Θοδωρής Ρακιτζής δεν έχει κατονομάσει τον δημοσιογράφο ή το τηλεοπτικό κανάλι στο οποίο αναφέρεται, ενώ δεν υπάρχει δημόσια τοποθέτηση ή απάντηση από κάποιο εμπλεκόμενο πρόσωπο σχετικά με τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς.