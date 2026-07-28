Ο Παναγιώτης Στάθης στην ΕΡΤ - Η επίσημη ανακοίνωση

Αυτό που γνωρίζαμε ήδη εδώ και μέρες πέρασε τελικά από το ΔΣ της ΕΡΤ και είναι πια επίσημο: ο Παναγιώτης Στάθης πηγαίνει στην ΕΡΤ και αναλαμβάνει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων των 18.00 παίρνοντας τη θέση του Απόστολου Μαγγηριάδη που επιστρέφει στον ΣΚΑΪ και το μεσημβρινό δελτίο.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΡΤ αναφέρει: «Η ΕΡΤ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Στάθη, ο οποίος, από τη νέα τηλεοπτική σεζόν, αναλαμβάνει την παρουσίαση του αναλυτικού δελτίου Eιδήσεων του ΕΡΤnews, καθημερινά στις 18.00.

Με πολυετή εμπειρία στον χώρο της ενημέρωσης και έχοντας υπηρετήσει επί σειρά ετών την παρουσίαση δελτίων Eιδήσεων, ο Παναγιώτης Στάθης εντάσσεται στη δημοσιογραφική ομάδα του ΕΡΤnews, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική και την ξεχωριστή ταυτότητα του ενημερωτικού καναλιού της ΕΡΤ».

Θυμίζουμε πως ο Στάθης παρουσίαζε για μία σεζόν το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 και πριν από αυτό βρισκόταν στο «Ώρα Ελλάδος» στο OPEN.