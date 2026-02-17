Παναγιώτης Στάθης: Έφυγε από την ζωή η μητέρα του και το έμαθε πριν βγει στο «Καλημέρα Ελλάδα»

Μια πολύ δύσκολη στιγμή είχε να διαχιεριστεί ο Παναγιώτης Στάθης ο οποίος λίγα λεπτά πριν βγει στον αέρα της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» έμαθε ότι έχασε την μητέρα του. Εμφανώς συγκινημένος και προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του είπε:

«Τώρα θα το πω, οφείλω να το πω. Δύσκολη μέρα ομολογώ σήμερα, πολύ δύσκολη μέρα. Δυστυχώς, πριν βγούμε στον αέρα, έμαθα ότι έχασα τη μητέρα μου. Ευχαριστώ την ομάδα για τη συμπαράσταση, δύσκολη εκπομπή. Να είστε καλά. Να πω ένα αντίο στην κυρά Καλλιόπη κι από δω. Να' στε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα».

Ο Παναγιώτης Στάθης έμαθε πριν βγει στον αέρα ότι έφυγε από την ζωή η μητέρα του. pic.twitter.com/tSS3GOmCL8 — Flash.gr (@flashgrofficial) February 17, 2026

Ο δημοσιογράφος είχε μιλήσει στο παρελθόν για την οικογένειά του και είχε πει πως ήταν εκείνη που κράτησε ενωμένη την οικογένεια και κατάφερε να ανταπεξέλθει σε δύσκολες συνθήκες δουλεύοντας στην ύπαιθρο. Ο ίδιος την είχε χαρακτηρίσει ως τον μοναδικό ήρωα που γνώρισε στη ζωή του, μια γυναίκα που στάθηκε και μητέρα και πατέρας ταυτόχρονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο δεν θα βρίσκεται στο τιμόνι της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» καθώς θα πρέπει να αναχωρήσει για τα Κύθηρα όπου θα γίνει η κηδεία της αγαπημένης του μητέρας.