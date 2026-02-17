Παναγιώτης Στάθης: Η πρώτη ανάρτηση μετά την είδηση του θανάτου της μητέρας του «Θα μου λείπεις πάντα»

Μια συγκινητική ανάρτηση έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook ο Παναγιώτης Στάθης για τον θάνατο της μητέρας του.

«Η αλήθεια είναι ότι μεγάλωσα χωρίς παιδικούς ήρωες. Πιθανόν γιατί ο μοναδικός ήρωας που γνώρισα στη ζωή μου ήταν η μάνα μου. Καλό ταξίδι κυρά Καλλιόπη, θα σε θυμάμαι πάντα για την αγάπη σου, την διαρκή προσφορά σου, το χιούμορ σου, την απεριόριστη καλοσύνη σου και την ευφυία σου. Θα μου λείπεις πάντα. Χαιρετισμούς στο μπαμπά και τον Μανόλη. Στο επανιδείν. -Η κηδεία της Καλλιόπης Στάθη θα γίνει το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 στις 10 π.μ στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στα Φατσάδικα Κυθήρων.

«Τώρα θα το πω, οφείλω να το πω. Δύσκολη μέρα ομολογώ σήμερα, πολύ δύσκολη μέρα. Δυστυχώς, πριν βγούμε στον αέρα, έμαθα ότι έχασα τη μητέρα μου. Ευχαριστώ την ομάδα για τη συμπαράσταση, δύσκολη εκπομπή. Να είστε καλά. Να πω ένα αντίο στην κυρά Καλλιόπη κι από δω. Να' στε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα» ήταν τα λόγια του παρουσιαστή του «Καλημέρα Ελλάδα» στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, καθώς έμαθε τα δυσάρεστα νέα λίγα λεπτά πριν βγει στον τηλεοπτικό αέρα.