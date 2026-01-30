«Καλημέρα Ελλάδα»: Ο ΑΝΤ1 στήνει νέο ανδρικό δίδυμο στην πρωινή ζώνη

Μετά την αποχώρηση του Γιώργου Παπαδάκη από το «Καλημέρα Ελλάδα» το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ΑΝΤ1 χρειάστηκε μια γερή ανανέωση και τα στελέχη του τηλεοπτικού σταθμού θεώρησαν πως ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού θα ήταν κατάλληλοι για να το οδηγήσουν στη νέα εποχή. Πολύ σύντομα όμως διαψεύστηκαν, καθώς τα ποσοστά της εκπομπής ήταν μονοψήφια και πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο.

Το στοίχημα

Το δίδυμο που σύστησαν στο τηλεοπτικό κοινό δεν απέδωσε τα αναμενόμενα και θεωρήθηκε σωστό να απομακρυνθεί η Λιβαθυνού και να στηθεί κάπως αλλιώς η εκπομπή.

Αυτό το κάπως αλλιώς είναι ένα νέο ανδρικό δίδυμο στα πρότυπα του «Ώρα Ελλάδος» που στο OPEN σκίζει με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, όπως έσκιζε και πέρσι που ήταν εκεί ο Στάθης με τον Κολοκυθά.

Από τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου λοιπόν και καθημερινά στις 06.00 «Καλημέρα Ελλάδα» θα μας λένε ο Παναγιώτης Στάθης και ο Στέφανος Σίσκος, η νέα τηλεοπτική πρόταση του ΑΝΤ1 που ελπίζουν να πάει καλύτερα.

Ενότητες και συνεργάτες

Η εκπομπή θα χωριστεί σε διάφορες ενότητες όπου οι δημοσιογράφοι θα παρουσιάζουν τα θέματά τους. Κάθε κομμάτι της επικαιρότητας, αναδεικνύεται μέσα από καίριες τοποθετήσεις και εξειδικευμένο περιεχόμενο: πολιτικό σχόλιο από την Άννυ Ζιώγα, οικονομικές, χρηστικές πληροφορίες από τον Δημήτρη Χριστούλια, αθλητικά δρώμενα από τον Γιώργο Σπανουδάκη, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τον Λάζο Μαντικό και τον Άρη Λιντζεράκο, τα νέα της Θεσσαλονίκης από τον Αλκίνοο Βλαχόπουλο.

Το ενημερωτικό παζλ συμπληρώνεται από τη στήλη «Μια βόλτα στην Ελλάδα» με τη Ναταλία Πολυχρονίδου, τα celebrity news από την Αλεξάνδρα Καραγεώργη και την πρόγνωση του καιρού από τη Χαρά Μάλεση. Στο διεθνές πεδίο, τα γεγονότα αναλύονται από τον Νικόλα Βαφειάδη, και τους ανταποκριτές Θανάση Τσίτσα, Άννα Ανδρέου και Ισαάκ Καριπίδη, ενώ διεθνολόγοι, οικονομικοί αναλυτές και σχολιαστές αστυνομικών θεμάτων φωτίζουν τις αιτίες πίσω από τα γεγονότα, ώστε οι τηλεθεατές να γνωρίζουν όχι μόνο τι συμβαίνει, αλλά και γιατί.