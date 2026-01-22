Χωρίς την Άννα Λιβαθυνού εμφανίστηκε ο Παναγιώτης Στάθης στο «Καλημέρα Ελλάδα»

Παρελθόν αποτελεί από το πρωί της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου η Άννα Λιβαθυνού από την ομάδα της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1.

Η γνωστή δημοσιογράφος δεν εμφανίστηκε στο πλευρό του Παναγιώτη Στάθη επιβεβαιώνοντας τις «διαρροές» που προμήνυαν το πρόωρο τέλος στη συνεργασία τους.

Αν και η παρουσιάστρια αποχαιρέτησε το κοινό στο τέλος της εκπομπής της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου, τίποτα δεν έδειχνε ότι αυτή θα ήταν η τελευταία φορά που θα έβγαινε στον αέρα από το συγκεκριμένο πλατό.

Ο Παναγιώτης Στάθης ξεκίνησε την εκπομπή μόνος του ανακοινώνοντας επίσημα την αποχώρηση της κας Λιβαθυνού ενώ στη συνέχεια την ευχαρίστησε για τη συνεργασία τους.

«Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε… Πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να πω κάτι, να πω κάτι σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε καθημερινά. Θα ήθελα να πω ότι από εδώ και πέρα, η εκπομπή θα είναι χωρίς την Άννα. Θέλω να την ευχαριστήσω για τη συνεργασία που είχαμε όλους αυτούς τους μήνες. Να την ευχαριστήσω για την παρουσία της στην εκπομπή. Να της ευχηθώ από την καρδιά μου καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει εδώ στον ΑΝΤ1. Εμείς να πούμε ότι η εκπομπή θα συνεχιστεί αταλάντευτοι πάνω στη γραμμή που έχουμε χαράξει για την ενημέρωσή σας, για την επικοινωνία μαζί σας και την ανάδειξη των προβλημάτων σας. Και πάλι, να ευχαριστήσω την Άννα» ήταν τα λόγια του Παναγιώτη Στάθη στην έναρξη του «Καλημέρα Ελλάδα».

Υπενθυμίζεται ότι η Άννα Λιβαθυνού αποχώρησε στο τέλος του καλοκαιριού από το Action24 όπου παρουσίαζε την πρωινή εκπομπή με τον Νίκο Υποφάντη για να ενταχθεί στην ομάδα του ΑΝΤ1.