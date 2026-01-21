ΑΝΤ1: Τα σενάρια για την επόμενη μέρα του «Καλημέρα Ελλάδα»

Δεν πρόλαβε καλά - καλά να ξεκινήσει το β’ μισό της φετινής τηλεοπτικής σεζόν και τα στελέχη του ΑΝΤ1, που εδώ και καιρό είναι δυσαρεστημένα με την τηλεθέαση του «Καλημέρα Ελλάδα», ετοιμάζονται για αλλαγές. Έτσι λοιπόν, μετά το κόψιμο της Ελένης Τσολάκη από το «Πρωινό Σαββατοκύριακο», στο στόχαστρό τους μπαίνει το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού με τον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού, ένα πρόγραμμα που είχε αρκετά προβλήματα σε επίπεδο τηλεθέασης σχεδόν από το πρώτο διάστημα!

Μόνος στο τιμόνι

Η τόσο χαμηλή τηλεθέαση (4-8%) δεν μπορούσε να συνεχίσει να γίνεται αποδεκτή από τα στελέχη του ΑΝΤ1 και έτσι λοιπόν τις αμέσως επόμενες ημέρες την εκπομπή θα αναλάβει εξ ολοκλήρου ο Στάθης με τη Λιβαθυνού να απομακρύνεται, αλλά, όπως όλα δείχνουν, να παραμένει -για την ώρα- στο δυναμικό του σταθμού.

Το νέο «Καλημέρα Ελλάδα» θα το πάρει πάνω του ο Παναγιώτης Στάθης με την προσθήκη νέων συνεργατών, κάποιοι από τους οποίους μάλιστα εμφανίστηκαν ήδη στην εκπομπή, κάνοντας κάπως σαν ένα άτυπο δοκιμαστικό! Η διεύθυνση προγράμματος του καναλιού θα παρακολουθεί στενά τη νέα δυναμική που θα χτιστεί για να δει εάν μπορούν να προκύψουν άλλοι συμπαρουσιαστές του Στάθη, αλλιώς θα μείνει σόλο στο τιμόνι μέχρι τον Ιούνιο και βλέπουμε…

Λάθος κίνηση

Ας μην γελιόμαστε! Ήταν λάθος να κρατήσεις τον ιστορικό τίτλο της εκπομπής του Γιώργου Παπαδάκη και να μην έχεις τον ίδιο στο πρόγραμμα, οπότε ήταν εξαρχής κακή κίνηση το να ρίξεις δύο άλλους παρουσιαστές στη μάχη της τηλεθέασης του ίδιου μαγκαζίνο. Παράλληλα και εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται πως το νέο δίδυμο δεν έδεσε, δεν άρεσε στους τηλεθεατές, που ίσως περίμεναν κάτι άλλο να δουν στο «Καλημέρα Ελλάδα».

Υπάρχουν δε μέρες που η εκπομπή κάνει χειρότερη τηλεθέαση και από το «Ώρα Ελλάδος» του OPEN που μέχρι πέρσι συμπαρουσίαζε ο Παναγιώτης Στάθης με τον Γιάννη Κολοκυθά! Μένει να δούμε εάν και κατά πόσο αυτές οι αλλαγές θα ωφελήσουν τελικά το μαγκαζίνο, ή θα είναι απλώς ακόμη μία τρύπα στο νερό…