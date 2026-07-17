Παναγιώτης Στάθης: Ένα βήμα πριν από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ

Όταν πέρσι τέτοιες μέρες ο Παναγιώτης Στάθης έκλεινε συμφωνία με τον ΑΝΤ1 για να πάρει τα ηνία του «Καλημέρα Ελλάδα» από τον Γιώργο Παπαδάκη κανείς δεν περίμενε πόσο άσχημα θα πήγαινε η εκπομπή και πόσο γρήγορα θα τέλειωνε αυτή η συνεργασία.

Με το που ολοκληρώθηκε η φετινή σεζόν κανάλι και δημοσιογράφος αποφάσισαν από κοινού να μην ανανεώσουν την επαγγελματική τους σχέση και εκείνος βρήκε την ευκαιρία να καταθέσει τα χαρτιά του για τη θέση του παρουσιαστή του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΕΡΤ News στις 18.00, θέση που αδειάζει μετά την απόφαση του Απόστολου Μαγγηριάδη να επιστρέψει στον ΣΚΑΪ.

Γραφειοκρατικές διαδικασίες

Τα πράγματα στην ΕΡΤ δεν είναι τόσο απλά όσο στα ιδιωτικά κανάλια, τύπου θέλω αυτόν τον παρουσιαστή, τον παίρνω αμέσως, όχι. Στην Αγία Παρασκευή προκηρύσσεται μια θέση και οι υποψήφιοι πρέπει να περάσουν από το ΔΣ για να περάσουν την πόρτα της ΕΡΤ.

Ο Παναγιώτης Στάθης έχει ένα πλούσιο βιογραφικό, πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται και συνεπώς συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να αναλάβει εκείνος το κεντρικό δελτίο από το φθινόπωρο, μια θέση όμως που φλερτάρουν και άλλοι συνάδελφοί του.

Θυμίζουμε πως στο παρελθόν ο δημοσιογράφος έχει παρουσιάσει ειδήσεις (lifestyle μεν) στο STAR, αλλά και πολιτικές εκπομπές.

Την απόφαση θα έχει πάρει το ΔΣ της ΕΡΤ μέχρι το τέλος Ιουλίου, οπότε και θα γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις.