Γιώργος Παπαδάκης: Αυτή ήταν η νέα εκπομπή που ετοίμαζε πριν τον θάνατό του

Η αιφνίδια απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη, το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου, βύθισε στη θλίψη την ελληνική τηλεόραση και άφησε πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Για 35 συνεχόμενα χρόνια, ο άνθρωπος που ταύτισε το όνομά του με το «Καλημέρα Ελλάδα» καλημέριζε τους τηλεθεατές από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, χτίζοντας μια σχέση εμπιστοσύνης και μια σταθερά στην πρωινή ενημέρωση.



Το κανάλι αποχαιρέτησε τον «πατριάρχη της ενημέρωσης» με ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά αφιέρωμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι που τον έζησαν από κοντά μίλησαν με λόγια καρδιάς για τον επαγγελματισμό, το ήθος και την ακεραιότητά του. Όλοι στάθηκαν στον σεβασμό που έδειχνε στη δημοσιογραφία και – πάνω απ’ όλα – στο κοινό, στοιχεία που τον συνόδευσαν σε κάθε βήμα της μακράς πορείας του.



Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η αποκάλυψη της δημοσιογράφου Μαρίας Σαράφογλου για τα σχέδιά του που έμειναν στη μέση. Όπως ανέφερε, μόλις έξι μήνες μετά την αποχώρησή του από την πρωινή ζώνη, ο Γιώργος Παπαδάκης ετοιμαζόταν να επιστρέψει στο στούντιο στις 10 Ιανουαρίου, για τα γυρίσματα της νέας του εκπομπής. Το τελευταίο διάστημα δούλευε με πάθος και ενθουσιασμό για το νέο πρότζεκτ, αποδεικνύοντας ότι η δημοσιογραφία δεν ήταν ποτέ για εκείνον απλώς ένα επάγγελμα, αλλά τρόπος ζωής.

Η απουσία του είναι βαριά για την τηλεόραση. Η παρακαταθήκη του, όμως, παραμένει ζωντανή: μια διαδρομή συνέπειας, ευθύνης και καθαρής ματιάς στην ενημέρωση, που δύσκολα θα επαναληφθεί.

Η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη θα γίνει την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας. Η οικογένειά του σε ανακοίνωση που εξέδωσε, ζήτησε αντί στεφάνων να γίνει δωρεά σε συγκεκριμένους οργανισμούς.

«Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία

Τράπεζα: Alpha Bank



ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379



Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Τράπεζα: Alpha Bank



ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962



Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού



