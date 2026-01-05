Ελένη Μενεγάκη για Γιώργο Παπαδάκη: «Τον αγαπώ πολύ και θα τον σκέφτομαι πάντα με αγάπη»

Η Ελένη Μενεγάκη, με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 και δήλωσε: «Τον αγαπώ πολύ και θα τον σκέφτομαι πάντα με αγάπη».

Η απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη, την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, σκόρπισε θλίψη στην ελληνική τηλεόραση, καθώς το ήθος και η αφοσίωσή του τον είχαν καταστήσει έναν από τους πιο αγαπητούς παρουσιαστές. Ο τίτλος του «βασιλιά της πρωινής ενημέρωσης» ήταν κάτι παραπάνω από δικαιολογημένος.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της δυσάρεστης είδησης, πλήθος ανθρώπων από τον χώρο των ΜΜΕ, αλλά και προσωπικότητες που τον εκτιμούσαν, εξέφρασαν τη θλίψη τους μέσω δηλώσεων και αναρτήσεων. Ανάμεσά τους, η Ελένη Μενεγάκη, η οποία με συγκίνηση είπε για τον Γιώργο Παπαδάκη: «Ο Γιώργος μας θα μείνει για πάντα μέσα στην καρδιά μας και την τηλεόραση. Να έχει ένα καλό και ήρεμο ταξίδι».