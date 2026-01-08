Σήμερα η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη - Στη Ριτσώνα το τελευταίο «αντίο»
Σήμερα στις 10:30 στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη, που έφυγε ξαφνικά από την ζωή την Κυριακή, 4 Ιανουαρίου, έπειτα από ανακοπή καρδιάς.
Το ύστατο «χαίρε» στον Γιώργο Παπαδάκη θα πουν σήμερα στις 10:30 σ=συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.
Ο «πατριάρχης» της πρωινή ενημερωτικής ζώνης έφυγε από την ζωή ξαφνικά την περασμένη Κυριακή (4/1), έπειτα από ανακοπή καρδιάς.
Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια του εκλιπόντος εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι στέκονται δίπλα της αυτές τις δύσκολες ώρες, δείχνοντας κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της. Παράλληλα έχει παρακαλέσει όσους το επιθυμούν, αντί στεφάνων, να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς:
«Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία
Τράπεζα: Alpha Bank
ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379
Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι»
«Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Τράπεζα: Alpha Bank
ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962
Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού