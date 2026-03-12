LIFE Κηδεία Showbiz Δήμητρα Ματσούκα

Γιώργος Πανουσόπουλος: Η Μπέτυ Λιβανού αποχαιρετά τον σύζυγό της στο νεκροταφείο Κηφισιάς

Το τελευταίο αντίο στον διάσημο σκηνοθέτη είπαν η οικογένειά του, συγγενείς και φίλοι…

φωτογραφίες Facebook / NDP
φωτογραφίες Facebook / NDP
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Στο Δημοτικό Κοιμητήριο της Κηφισιάς πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Πανουσόπουλου που έφυγε από τη ζωή στις 10 Μαρτίου σε ηλικία 84 χρόνων.

φωτογραφία NDP
φωτογραφία NDP
φωτογραφία NDP
φωτογραφία NDP

Στο νεκροταφείο παραβρέθηκε η σύζυγός του, Μπέτυ Λιβανού, με την οποία ο σκηνοθέτης παντρεύτηκε το 1980 και απέκτησαν δύο κόρες τη Δέσποινα και τη Μαργαρίτα.

Δήμητρα Ματσούκα / φωτογραφία NDP
Δήμητρα Ματσούκα / φωτογραφία NDP
Κώστας Λαμπρόπουλος / φωτογραφία NDP
Κώστας Λαμπρόπουλος / φωτογραφία NDP
Όλγα Μαλέα / φωτογραφία NDP
Όλγα Μαλέα / φωτογραφία NDP
Καρυοφυλλιά Καραμπέτη / φωτογραφία NDP
Καρυοφυλλιά Καραμπέτη / φωτογραφία NDP
Σπύρος Μπιμπίλας / φωτογραφία NDP
Σπύρος Μπιμπίλας / φωτογραφία NDP
Γιώργος Λάνθιμος / φωτογραφία NDP
Γιώργος Λάνθιμος / φωτογραφία NDP

Το παρών έδωσε κόσμος από τον καλλιτεχνικό χώρο, μεταξύ των οποίων η ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα, η σκηνοθέτρια Όλγα Μαλέα, ο παραγωγός Κώστας Λαμπρόπουλος, η ηθοποιός Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, ο ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας και ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

LIFE Κηδεία Showbiz Δήμητρα Ματσούκα

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader