Γιώργος Γιαννόπουλος: «Οι γυναίκες με πήγαν μπροστά - Διατηρώ με όλες τις πρώην μου καλές σχέσεις»

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος ήταν καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή του Action 24, «Καλύτερα Αργά», και μίλησε για τις γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή του, αλλά και το κάθε πότε και για πόσο είναι μπακούρι! «Οι σχέσεις μου δεν ήταν σε επίπεδο του τύπου ότι την έχει κάποιος άλλος και την προσέχει, την κάνει, την ράνει. Δεν έχω τέτοια θέματα. Με μένα είναι τα θέματα μου. Τα δικά μου. Όταν φύγει από μένα έχει τελειώσει. Είμαστε φίλοι. Όχι μόνο φίλοι. Διατηρώ με όλες τις πρώην μου τις καλύτερες των σχέσεων. Γιατί μου έδωσαν τροφή».

«Κάποιες μέρες είμαι μπακούρι»

«Μια φορά σε μια συνέντευξη που έκανα είπα ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος, ευτυχισμένος, γιατί τα κορίτσια μου με έφτασαν μέχρι εδώ. Νόμιζε ότι έχω παιδιά! Οι γυναίκες με έφτασαν εδώ πέρα. Άρα πήγαν μπροστά. Είμαι ευτυχισμένος για αυτό που είμαι τώρα, για ό,τι έχω περάσει, γιατί είμαι εδώ, αναπνέω και τα λέμε. Αυτή την εποχή έγινα κάποιες μέρες μπακούρι!

Αυτό που λέμε σχέσεις, σχέσεις δεν γίνονται κάθε μέρα, δεν υπάρχουν. Με αυτή την έννοια ήμουν μπακούρι. Και μπορεί να υπάρξω για ένα διάστημα ακόμα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Για μένα η σχέση πρέπει να πατάει κάπου γερά, να στηρίζεται. Και το άλλο είναι σεβαστό, το επιπόλαιο. Τι θα πει επιπόλαιο; Δηλαδή και μιας βραδιάς να είναι αυτό το πράγμα μπορεί να σημαίνει πολλά».