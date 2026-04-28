Γιαννόπουλος: «Μου τη δίνει όταν κάποιοι διανοούμενοι μου λένε ότι κάνω τηλεόραση για τα λεφτά»

Για τις γυναίκες που διαμόρφωσαν τη ζωή του, την πορεία του και την τηλεόραση μίλησε ο Γιώργος Γιαννόπουλος που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» και εξήγησε:

«Καλά τα πήγα με τον έρωτα στη ζωή μου. Πήρα και έχω δώσει πολλή αγάπη, είμαι πολύ καλά με τις γυναίκες που νταραβεριστήκαμε, έχω τις καλύτερες των σχέσεων. Θέλει χαλαρότητα, να βλέπουμε τα πράγματα με χαμόγελο, μην είμαστε μίζεροι. Ακόμα και αν κάνω λάθος το λέω. Από τα λάθη μαθαίνουμε».

Ο ηθοποιός ανέφερε μεταξύ άλλων ότι κάνει τηλεόραση επειδή του αρέσει. «Μεγαλώνοντας κατάλαβα πως οι ταμπέλες είναι για τους δρόμους και οι ετικέτες για τα τετράδια. Πέταξα τον μύθο του εμπορικού και του ποιοτικού. Το εμπορικό μπορεί να είναι και ποιοτικό. Υπάρχει και καλό και κακό. Όταν ακούω ότι είναι κακή η τηλεόραση εκνευρίζομαι, αυτό το «κουτί» είναι το εύρημα του αιώνα. Κάνω τηλεόραση επειδή μου αρέσει. Μου τη δίνει όταν κάποιοι "διανοούμενοι" μου λένε ότι κάνω τηλεόραση για τα λεφτά. Υπάρχει καλή και κακή τηλεόραση. Είμαι υπερήφανος για το Σόι σου, νιώθω ευλογημένος» παραδέχθηκε.