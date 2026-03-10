Πέθανε ο σκηνοθέτης Γιώργος Πανουσόπουλος

Σημαντική μορφή του σύγχρονου ελληνικού σινεμά, ο Γιώργος Πανουσόπουλος υπήρξε σκηνοθέτης και σεναριογράφος και κινηματογραφιστής και σύζυγος της ηθοποιού Μπέτυς Λιβανού, με την οποία απέκτησε δύο κόρες.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η ταινία του Μανία, του 1985 διαγωνίστηκε στο 36ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου και το «Μ' αγαπάς;» στο 46ο Διεθνές Φεστιβάλ της Βενετίας, ενώ έλαβε και αρκετές διακρίσεις.

Το 1977, έλαβε διάκριση ειδικών επιτεύξεων για τη φωτογραφία του στην ταινία Άρχοντες του Μανούσου Μανουσάκη. Το 2005, το 46ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, έκανε ένα αφιέρωμα στον Πανουσόπουλο, στο πλαίσιο του οποίου προβλήθηκαν οι ταινίες Ταξίδι του μέλιτος, Οι απέναντι, Μανία, Μ' αγαπάς;, Ελεύθερη κατάδυση, Μια μέρα τη νύχτα Τεστοστερόνη, Αβραάμ εγέννησε Ισαάκ, Ισαάκ εγέννησε Ιακώβ, Ιακώβ, εγέννησε..., Ο καφές καθώς και οι τηλεοπτικές παραγωγές Ταφεία, η γιορτή των προγόνων, Millenium 2000, η τελευταία δύση της χιλιετίας και Εισαγωγή στην τελετή έναρξης, Ολυμπιακοί Αγώνες 2004.