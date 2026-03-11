Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος

Ο Γιώργος Μαρίνος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω του μια μακρά και σημαντική πορεία στο θέατρο, το τραγούδι και τη σκηνική διασκέδαση. Υπήρξε ένας από τους πρωτοπόρους των ζωντανών σόου στην Ελλάδα και από τις πιο ιδιαίτερες προσωπικότητες του καλλιτεχνικού χώρου.

Γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε με τη μητέρα του, Βασιλική, καθώς οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν μόλις ενός έτους. Ο πατέρας του, Αλέξανδρος, απουσίαζε από τα πρώτα χρόνια της ζωής του, καθώς είχε εξοριστεί στη Μακρόνησο, ενώ ο ίδιος τον γνώρισε για πρώτη φορά όταν ήταν 12 ετών.

Τα πρώτα βήματα στο θέατρο

Παρότι οι γονείς του επιθυμούσαν να ακολουθήσει το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού ή του αρχιτέκτονα, όπως ο πατέρας του, εκείνος επέλεξε διαφορετικό δρόμο. Παρά το γεγονός ότι είχε ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά, σε νεαρή ηλικία έδωσε κρυφά εξετάσεις στη σχολή του Εθνικό Θέατρο.

Το 1962, ενώ ήταν δευτεροετής φοιτητής, συμμετείχε στην ιστορική παράσταση Οδός Ονείρων του Μάνος Χατζιδάκις, όπου εμφανίστηκε δίπλα σε μεγάλους καλλιτέχνες όπως ο Δημήτρης Χορν, η Ρένα Βλαχοπούλου και η Μάρω Κοντού. Στην παράσταση ερμήνευσε το τραγούδι Κάθε κήπος.

Από εκεί ξεκίνησε η πορεία του στο θέατρο αλλά και στις μπουάτ της εποχής, ενώ διατηρούσε στενή φιλία με τον Μάνο Χατζιδάκι και τον Νίκο Γκάτσο.

Η δημόσια εξομολόγηση για την ταυτότητά του

Ο Γιώργος Μαρίνος υπήρξε από τους πρώτους γνωστούς ανθρώπους στην Ελλάδα που μίλησαν ανοιχτά για την ομοφυλοφιλία τους, ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1960, σε μια περίοδο όπου η ελληνική κοινωνία ήταν ιδιαίτερα συντηρητική.

Ο ίδιος είχε αποκαλύψει στους γονείς του ότι είναι ομοφυλόφιλος όταν ήταν μόλις 16 ετών. Μάλιστα αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για το τραγούδι Ο Αχιλλέας απ’ το Κάιρο του Κώστας Τουρνάς.

Παρά τις δημόσιες τοποθετήσεις του για τη σεξουαλική του ταυτότητα, ο ίδιος είχε δηλώσει ότι ο μεγάλος έρωτας της ζωής του ήταν η ηθοποιός Κατιάνα Μπαλανίκα.

Οι δυο τους υπήρξαν ζευγάρι για περίπου τέσσερα χρόνια, στα τέλη της δεκαετίας του ’60. Όπως είχε εξηγήσει ο ίδιος, δεν επιθυμούσε να παντρευτεί και να αποκτήσει παιδιά, θεωρώντας ότι θα ήταν άδικο για ένα παιδί να επηρεαστεί από όσα χαρακτήριζε «αμαρτωλό» παρελθόν του.

EUROKINISSI/ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Ωστόσο, οι δρόμοι τους δεν χώρισαν ποτέ, ούτε επαγγελματικά ούτε φιλικά. Συνεργάστηκαν για πολλά χρόνια στη θρυλική «Μέδουσα», διατηρώντας μέχρι σήμερα στενή σχέση.

Τα τελευταία χρόνια ο Γιώργος Μαρίνος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Για ένα διάστημα μάλιστα φιλοξενήθηκε στο Σπίτι του Ηθοποιού, όπου βρήκε στήριξη και φροντίδα.