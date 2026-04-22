Στέφανος Ληναίος: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 98 χρόνων

Ο Στέφανος Ληναίος -το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Διονύσιος Μυτιληναίος- έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 98 χρόνων. Ο ηθοποιός, συγγραφέας, σκηνοθέτης και θεατρικός επιχειρηματίας γεννήθηκε στη Μεσσήνη Μεσσηνίας στις 6 Αυγούστου 1928.

Αποφοίτησε από τη Σχολή Θεάτρου Αθηνών το 1951 και το 1969 από τη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης (Royal Academy of Dramatic Art - RADA) του Λονδίνου. Την περίοδο 1954 - 1967 συνεργάστηκε με περισσότερους από 20 θιάσους σε 100 θεατρικά έργα ενώ εμφανίστηκε σε 100 κινηματογραφικές ταινίες, ραδιοφωνικές εκπομπές και στην τηλεόραση. Από το 1970 σκηνοθέτησε και πήρε μέρος σε 50 θεατρικά έργα και σε πολλές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές.

φωτογραφία NDP

Ίδρυσε το Σύγχρονο Ελληνικό Θέατρο στο θέατρο Άλφα της Αθήνας, ενώ έγραψε διηγήματα όπως «Μερικοί θάνατοι» και πολλές μελέτες μεταξύ των οποίων «Σύγχρονο θέατρο» και «TV μέσο Παιδείας», το οποίο λήφθηκε υπ' όψιν στην καθιέρωση της εκπαιδευτικής τηλεόρασης της ΕΡΤ.

Διετέλεσε γενικός γραμματέας του Συνδέσμου Ελλήνων Ηθοποιών (1966-1967), οπότε παύθηκε από τη χούντα λόγω πολιτικών φρονημάτων. Το 1989 ασχολήθηκε για πολύ λίγο και με την πολιτική, ως μέλος του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής Α΄ Αθηνών το 1989 - 1990. Ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Έλλη Φωτίου με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά, τη Μαργαρίτα και τον Αλέξη.