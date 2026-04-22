Ο Ιορδανίδης αποκαλύπτει για τον Ληναίο: «Το 2020 ο Στέφανος Ληναίος και η κυρία Έλλη Φωτίου με έσωσαν»
Ο ηθοποιός μοιράστηκε με τους followers του στο instagram μια άγνωστη στιχομυθία που είχαν οι δυό τους...
Μια συγκινητική ανάρτηση έκανε στο instagram ο Τάσος Ιορδανίδης, για την απώλεια του συναδέλφου του Στέφανου Ληναίου που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 98 ετών.
- Τάσο μου…
- Κύριε Στέφανε! Την καλημέρα μου! Όλα καλά;
- Όλα καλά, όλα ανθηρά! Μόνο ένα πράγμα θέλω να σου ζητήσω…
- Πείτε μου,ό,τι θέλετε!
- Αλλάζουμε θέσεις ρε κερατά; Μου δίνεις τα χρόνια σου,να πάρω τα δικά σου;
- Σωπάτε καλέ, εσείς πιο νέος είστε από μένα…
- Έχω την Έλλη δίπλα μου, γι’αυτό. Είμαι πολύ τυχερός Τάσο μου. Αυτό το πλασματάκι που γνώρισα τότε -ένα πλασματάκι- έγινε αυτή η γυναίκα που έγινε!
Ακολουθούσε συζήτηση εφ´όλης της ύλης! Ιστορία, πολιτική, θέατρο οι βασικοί άξονες. Ο αποχαιρετισμός ίδιος πάντα…
- Τη Θάλεια και τα μάτια σου!
- Μην αγχώνεστε, εννοείται!
- Ακούς τι σου λέω! Τη Θάλεια και τα μάτια σου! Εγώ, αν δεν ήταν η Έλλη, δε θα ήμουν εδώ!
Το 2020, ο Στέφανος Ληναίος και η κυρία Έλλη Φωτίου, με έσωσαν. Σα δύο φύλακες άγγελοι! Δύο άγγελοι που έγιναν οικογένειά μου-μας.
Ευγνώμων-ες!
Μαργαρίτα μου, Αλέξη μου, Στέφανε jr, κυρία Έλλη, είμαστε εδώ για πάντα!
Κύριε Στέφανε…
Μην αγχώνεστε, εννοείται!
Τα φιλιά μας, την αγάπη μας!