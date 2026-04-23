Δημοσθένης Παπαδόπουλος: «Σε κάθε δουλειά υπάρχουν άτομα που είναι στην πρίζα, έτοιμα να παρεξηγηθούν»

Ο Δημοσθένης Παπαδόπουλος ήταν καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» στο Action 24 και μίλησε μαζί της για το γεγονός πως πλέον οι δραματικές σχολές έχουν γίνει μαγαζιά που τους ενδιαφέρουν μόνο να πληρώνονται τα δίδακτρα και οι καθηγητές δεν επιτρέπεται να πουν δεν κάνεις γι’ αυτή τη δουλειά!

«Οι δραματικές σχολές έχουν γίνει μαγαζιά. Είναι η μόδα ότι επαναστατώ της νεολαίας, είναι απωθημένα, είναι από οικογένεια θέματα και προβλήματα; Όταν δίδασκα γινόντουσαν κάποιες απεργίες για το ΣΕΗ, για τους μαθητές και όλα αυτά που είχαν κάνει και κατάληψη στο Εθνικό. Είχα μία μαθήτρια που δεν πατούσε ποτέ στα μαθήματα. Έβγαινε σε όλες τις εκπομπές ως εκπρόσωπος της μαθητικής νεολαίας δραματικών σχολών, δηλαδή, τρελαίνεσαι. Βλέπεις κάτι παρανοϊκές καταστάσεις που λες, πια, ΟΚ, απέχω.

Επίσης, οι δραματικές σχολές έχουν γίνει μαγαζιά. Υπάρχουν πολλές. Δεν μας ενδιαφέρει το ταλέντο σου ή η συνέπειά σου. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα, αρκεί να πληρώνεις στο μαγαζί. Άρα, λοιπόν, άμα εσύ δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά, εγώ δεν έχω δικαίωμα να σου πω δεν κάνεις, πρέπει να φύγεις από τη σχολή».

«Με παρεξήγησαν όπως παρεξηγούν πια τα πάντα στους πάντες»

«Δίδασκα, από φέτος δεν διδάσκω γιατί τα πράγματα έχουν παραγίνει σε όλα τα επίπεδα και στα σχολεία. Για να πιάσεις πια ένα παιδί από τους ώμους την ώρα που κάνεις μάθημα και να του πεις στρίψε λίγο έτσι, δεν επιτρέπεται. Είναι σαν να πηγαίνεις να κάνεις χορό και να μην επιτρέπεται να σου πιάσω το πόδι! Που πρέπει να σου δείξω σε ποια στάση πρέπει να είναι το πόδι σου.

Με παρεξήγησαν όπως παρεξηγούν πια τα πάντα στους πάντες. Δηλαδή αυτός που θέλει να παρεξηγήσει, παρεξηγεί. Απλά πρέπει να είσαι προσεκτικός, αυτό που κάνεις να μην είναι πραγματικά παρεξηγήσιμο, να φαίνεται δηλαδή ότι ο άλλος έχει το πρόβλημα. Απλά πάντα πια σε οποιαδήποτε ομάδα είτε δουλειάς, είτε μαθήματος, είτε οτιδήποτε υπάρχουν κάποια άτομα που είναι στην πρίζα και έτοιμα, δηλαδή το ζητάνε να τους συμβεί».