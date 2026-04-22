Μανδηλάς για την πρόταση γάμου στον Ηρόδοτο: «Ο μπαμπάς μου άνοιξε σαμπάνια και τον πήρε αγκαλιά»

Ο Ιάσονας Μανδηλάς παραχώρησε στην εκπομπή «Happy Day» συνέντευξη και μίλησε για την γνωριμία με τον σύντροφό του και την πρόταση γάμου.

«Μέσα σε έναν χρόνο παραιτήθηκα από τη δουλειά που ήμουν, από ένα μεγάλο show, έφυγα στο εξωτερικό, είδα πράγματα, ξεκίνησα ψυχολόγο. Με το που ξεκίνησα ψυχολόγο, μετά από ένα μήνα, γνώρισα τον Ηρόδοτο. Και λες “Α, εγώ κοίταζα προς τη λάθος κατεύθυνση”. Ήταν τέλειος ο τρόπος βασικά που γνωριστήκαμε, γιατί κοιταχτήκαμε στο μετρό, τον βλέπω απέναντι και λέω “καλέ μπράβο του”» αποκάλυψε ο τραγουδιστής - ηθοποιός.

Ο Ιάσονας αναφέρθηκε και στην αντίδραση των γονιών του όταν έμαθαν ότι θα παντρευτεί. «Εμένα πιο πολύ με σόκαρε ο μπαμπάς μου. Η μαμά μου, μια χαρά, όλη την ώρα αγκαλιές και κλάματα... Ο μπαμπάς μου, που γύρισα σπίτι και είχε πάρει σαμπάνια για να ανοίξουμε; Και πήρε τον Ηρόδοτο αγκαλιά και του κάνει "Τώρα είμαστε οικογένεια”. Κι εγώ ήμουν “Ε, εντάξει, τέλεια”. Κλάμα. Με συγκίνησε πάρα πολύ. Είναι υπέροχοι άνθρωποι. Δεν θα μπορούσα να είμαι ο άνθρωπος που είμαι σήμερα χωρίς αυτούς. Μου έχουν δώσει τα πάντα και τους χρωστάω τα πάντα».

«Η πρόταση γάμου είναι μία στιγμή που σαν γκέι άνθρωπος δεν το φαντάζεσαι ότι όλο αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Όταν δέχεσαι bullying όταν είσαι μικρός στο σχολείο, το τελευταίο πράγμα που σκέφτεσαι είναι πού θα κάνω πρόταση γάμου πάνω σε μια γόνδολα στα ποτάμια στην Πράγα. Δεν υπάρχει σαν σενάριο. Και σου λένε ότι δεν… αυτό όλο το “κανονικό” δεν μπορείς πολύ να το έχεις. Και φάνηκε αυτό, γιατί λες “ναι νομικά μια χαρά, καλυμμένοι είμαστε τώρα”, αλλά ένα βίντεο από μια τέτοια, της τέτοιας, πρόταση γάμου έγινε ξαφνικά viral, και το ποστάρανε και είχε hate comments. Ήταν πολύ μεγάλη βλακεία που απάντησα. Έχω ξενερώσει που έχω απαντήσει, γιατί κάνεις συζήτηση με κάποιον που έχει νεύρα με κάτι στη ζωή του και εκείνη την ώρα βρήκε εσένα» συμπλήρωσε.