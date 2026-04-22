Φίνος Φιλμ: Το συγκινητικό της αντίο στον Στέφανο Ληναίο

Ο Στέφανος Ληναίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 98 χρόνων και η Φίνος Φιλμ δεν θα μπορούσε να μην τον αποχαιρετήσει αναρτώντας στο Instagram ένα βίντεο με όμορφα αποσπάσματα από ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε και ένα πολύ συγκινητικό τραγούδι.

«Ο ταλαντούχος ηθοποιός μας Στέφανος Ληναίος πέρασε και αυτός στην αιωνιότητα πριν λίγες ημέρες, πλήρης ημερών, σε ηλικία 98 ετών. Βαθιά αφοσιωμένος στην τέχνη της υποκριτικής, κατάφερε να ξεχωρίσει σε μια διαδρομή που απλώθηκε σε περισσότερες από έξι δεκαετίες, αφήνοντας ένα δυνατό αποτύπωμα όχι μόνο στη σκηνή και στην οθόνη, αλλά και στον δημόσιο λόγο και τον πολιτισμό ευρύτερα.

«Δύο ταινίες ήταν αρκετές»

Με την Φίνος Φιλμ συνεργάστηκε σε δυο ταινίες, «Ο Θησαυρός του Μακαρίτη» (1959) και «Το Κλωτσοσκούφι» (1960), που στάθηκαν αρκετές για να αποδείξει πως ακόμα και μέσα από μικρούς ρόλους, μπορείς να φανείς μεγάλος ηθοποιός.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην σύζυγό του Έλλη Φωτίου και στα παιδιά του. «Προσπάθησε να νικάς οποιονδήποτε αντίπαλο, χωρίς να τον αγγίζεις» - Στέφανος Ληναίος», αναφέρει η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ.