Πέθανε η Jennifer Runyon, η ηθοποιός του Ghostbusters

Η Τζένιφερ Ράνιον, η ηθοποιός που έγινε γνωστή για τους ρόλους της στις ταινίες «Ghostbusters» και «Charles in Charge» πέθανε σε ηλικία μόλις 65 ετών.



Η οικογένειά της κοινοποίησε την θλιβερή είδηση ​​με μια ανάρτηση στο Facebook, γράφοντας: «Την περασμένη Παρασκευή το βράδυ η αγαπημένη μας Τζένιφερ απεβίωσε. Ήταν ένα μακρύ και επίπονο ταξίδι που τελείωσε με την οικογένειά της». Πρόσθεσαν ότι «θα τη θυμόμαστε πάντα για την αγάπη της για τη ζωή και την αφοσίωσή της στην οικογένεια και τους φίλους της», καταλήγοντας με τη φράση «Αναπαύσου εν ειρήνη Τζεν μας».

Δεν αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου, αλλά το μήνυμα παραπέμπει σε μια μακρά μάχη με την υγεία της, όπως αναφέρει το TMZ.

Η Ράνιον εμφανίστηκε στην επιτυχημένη ταινία του 1984 «Ghostbusters» στην αξέχαστη σκηνή πειραμάτων ψυχοκίνησης και έχτισε μια σταθερή καριέρα σε όλη τη δεκαετία του '80 και στις αρχές της δεκαετίας του '90.

Είχε πρωταγωνιστικό ρόλο ως Γκουέντολιν Πιρς στην αγαπημένη κωμική σειρά «Charles in Charge», και εμφανίστηκε επίσης στη σαπουνόπερα «Another World», καθώς και σε σειρές όπως οι «Quantum Leap» και «Murder, She Wrote».

Αν και αποσύρθηκε από το Hollywood - Χόλιγουντ τα τελευταία χρόνια, παρέμεινε μια φιγούρα ανάμεσα στους θαυμαστές του κλασικού κινηματογράφου και της τηλεόρασης της δεκαετίας του '80.