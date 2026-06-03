Άγγελος Αντωνόπουλος: Οι φίλοι του τον αποχαιρετούν

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 χρόνων και η κηδεία του πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου στην Κάρυστο όπου ο καλλιτέχνης περνούσε τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας τον αποχαιρέτησε κάνοντας μια συγκινητική ανάρτηση και ταυτόχρονα είπε το αντίο του και Κάκια Κοντοπούλου που έφυγε από τη ζωή σήμερα 3 Ιουνίου. «Μέρα θλιβερή η σημερινή για το θέατρό μας αφού αποχαιρετάμε δυο άξιους παλιούς συναδελφους μας. Τον σπουδαίο Άγγελο Αντωνόπουλο που έφυγε το Σάββατο, αλλά κηδεύτηκε σήμερα στην Κάρυστο και το μάθαμε αργά, τον Άγγελο των μεγάλων επιτυχιών σε όλους τους τομείς της τέχνης μας, τον πνευματικό άνθρωπο και αγαπητό σε όλο τον κλάδο μας και την παλιά δόξα της επιθεώρησης, την Κάκια Κοντοπούλου που έφυγε σήμερα, την αγαπημένη φίλη της Δέσποινας Στυλιανοπούλου, με την πολυτάραχη ζωή, που τη γνωρίσαμε μέσα από την συγκλονιστική αυτοβιογραφία της με υπογραφή Γιάννη Βίτσα με τον τίτλο Η ζωή μιας αντιστάρ. Η Κακια στήριζε το ΤΑΣΕΗ. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Παρασκευή στον Άγιο Τρύφωνα του κοιμητηρίου της Κηφισιάς. Καλό ταξίδι και στους δύο αγαπημένους μας».

Λιτός, αλλά ουσιαστικός ήταν ο αποχαιρετισμός της Σεμίνας Διγενή προς τον Άγγελο Αντωνόπουλο. «Αντίο Άγγελέ μας» έγραψε στο Facebook και μοιράστηκε μαζί μας μια κοινή τους φωτογραφία.

Ο δημοσιογράφος Ανδρέας Ροδίτης έγραψε στην ανάρτησή του στο Facebook: «Νταίζη Λεμπέση συλλυπητήρια σε σένα και τη μαμά. Και να φανταστείς προχθές μιλούσαμε για τον Άγγελο. Θυμάσαι εκείνα τα γενέθλια;», και μας έδειξε μια φωτογραφία από ένα πάρτι τους.