Χρήστος Βαλαβανίδης: «Βασανίστηκε και δεν έζησε, μας πληγώνει ιδιαίτερα» - Συγκλονίζει η γυναίκα του

Η σύζυγος του Χρήστου Βαλαβανίδη, η ηθοποιός Ασπασία Κράλλη, μίλησε στο «Πρωινό» για την απώλεια του συζύγου της, που έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 6 Μαρτίου, αλλά και τα 54 χρόνια που πέρασαν μαζί. Συγκινημένη παραδέχτηκε πως για εκείνη ήταν ο φίλος της και τώρα έμεινε στο σπίτι μόνη της… «Ήμασταν 54 χρόνια μαζί, δεμένοι, φίλοι πολύ. Φοβερό ταλέντο, ποιητής φοβερός. Είναι μεγάλη απώλεια για μένα. Κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει, παρόλο που έχει γεμίσει θρηνωδίες το Facebook και όλα τα social. Στο σπίτι μου μόνη μου... Για εμένα ήταν ο φίλος μου, ο Χρήστος μου. Από τη δραματική σχολή ήμασταν μαζί…

Ήταν υπέροχος άνθρωπος, υπέροχος σύντροφος, ταλαντούχος και γι’ αυτό τον ερωτεύτηκα, όχι για το ύψος του. Πάρα πολύ γενναιόδωρος άνθρωπος, εξαιρετικά γενναιόδωρος. Τον αγαπούσα πάρα πολύ και μου κοστίζει απίστευτα η απώλειά του. Των συναδέλφων είναι μεγάλη θρηνωδία, αλλά κανείς δεν είναι εδώ στο σπίτι για να υποστεί αυτό που περνάω εγώ.

«Δεν προσκύνησε ποτέ κανέναν για να ανέβει»

Δεν έγινε ποτέ αυλή κανενός. Δεν έκλεψε ποτέ κανέναν. Δεν προσκύνησε ποτέ κανέναν για να ανέβει. Ό,τι έγινε, το έκανε με το ταλέντο του. Ήταν περιζήτητος. Δεν τηλεφώνησε ποτέ για δουλειά, μόνο τηλεφωνήματα δεχόταν για δουλειά. Θαυμάζαμε ο ένας τον άλλον πολύ και αγαπιόμασταν και θα τιμήσουμε την αποχώρησή του στη Ριτσώνα, την Τετάρτη στις 12.30.

Βασανίστηκε πολύ τον τελευταίο καιρό στο νοσοκομείο, πάρα πολύ. Και αυτό συζητάμε με την κόρη μου τώρα, τουλάχιστον να βασανιζόταν και να ζούσε, αλλά βασανίστηκε και δεν έζησε και μας πληγώνει ιδιαίτερα. Δεν ξέρω τι υπάρχει μετά θάνατον, εύχομαι να εισπράττει όλη αυτή την αγάπη που είχε, αν υπάρχει κάτι μετά θάνατον.

Στο νοσοκομείο έφυγε με ανακοπή καρδιάς. Ήταν 55 μέρες εκεί. Έλεγε ότι θα κάθεται σε μία καρέκλα κοντά στη θάλασσα και θα μας βλέπει εμάς να κολυμπάμε, την κόρη του και εμένα και τον σύντροφο της κόρης του. Ο τελευταίος του αποχαιρετισμός».