Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός και ποιητής Χρήστος Βαλαβανίδης

Σε ηλικία 82 ετών έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός και ποιητής Χρήστος Βαλαβανίδης, ο οποίος το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Την είδηση του θανάτου του μετέφερε η οικογένεια Ελένης Γερασιμίδου - Αντώνη Ξένου, με τους οποίους συνδεόταν με βαθιά φιλία.

«Χτες το βράδυ μάθαμε, από την αγαπημένη σου Ασπασία, για το δυσβάσταχτο φευγιό σου… Αντίο σπουδαίε μας Χρήστο… πολυτάλαντε καλλιτέχνη! Λάμπρυνες αυτόν τον τόπο με την πολυσήμαντη υποκριτική σου, την υπέροχη φωνή και την ποίησή σου», ανέφεραν, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή τους στην οικογένειά του.

Η μάχη με την υγεία και η δύναμη του χαρακτήρα του

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης είχε νοσηλευτεί κατά τη διάρκεια των γιορτών και, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Πρωινό» του Ant1, είχε μιλήσει για την περιπέτειά του:

«Καλά είμαι. Είχα κάτι το οποίο θα περάσει, είμαι σε θεραπεία. Είναι σοβαρό, αλλά δεν είναι θανατηφόρο… Υπομονή, υπομονή και όλα θα πάνε καλά», είχε δηλώσει, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη της συζύγου του, Ασπασίας Κράλλη, αλλά και για τη φροντίδα του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του ΕΣΥ.

«Ευτυχώς που έτσι είναι ο χαρακτήρας μου, να είμαι συνέχεια κεφάτος… η αγάπη του κόσμου με κράτησε όρθιο», είχε προσθέσει.

Η καλλιτεχνική πορεία

Απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου (1973), ο Βαλαβανίδης διαγράφηκε μια σημαντική πορεία τόσο στο θέατρο όσο και στην τηλεόραση. Συνεργάστηκε με πλήθος ιδιωτικών θιάσων και με τις κρατικές σκηνές Αθήνας και Θεσσαλονίκης, παίζοντας σε παραστάσεις όπως:

«Μορμόλης»

«Παπουτσωμένος γάτος»

«Το ημέρωμα της στρίγγλας»

«Άλκηστη - Κύκλωπας»

«Αντώνιος και Κλεοπάτρα»

«Ντόλλυ»

και πολλές ακόμη.

Το 1996, μαζί με τη σύζυγό του Ασπασία Κράλλη, δημιούργησαν το «Από Μηχανής Θέατρο», μετατρέποντας ένα παλιό εργοστάσιο σε έναν σύγχρονο και καλαίσθητο θεατρικό χώρο.

Στην τηλεόραση, πρωταγωνίστησε σε δημοφιλή σίριαλ όπως: «Το μινόρε της αυγής», «Οι αυθαίρετοι», «Σιγά, η πατρίδα κοιμάται», «Λίστα γάμου» ,« Τρεις Χάριτες» και άλλες σειρές.

Στον κινηματογράφο, συμμετείχε σε ταινίες όπως:

Λούφα και παραλλαγή (Νίκος Περάκης)

Η φωτογραφία (Νίκος Παπατάκης)

Πάμπτωχοι Α.Ε.

Το κλάμα βγήκε απ’ τον Παράδεισο (Μιχάλης Ρέππας - Θανάσης Παπαθανασίου)

Βραβεύτηκε με Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την ταινία του Νίκου Νικολαΐδη «Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα».

Ποίηση και λογοτεχνία

Ο Βαλαβανίδης εξέδωσε τρεις ποιητικές συλλογές, με την τελευταία να περιλαμβάνει ανέκδοτα ποιήματα και αναδρομικό ανθολόγιο προηγούμενων έργων του. Τα ποιήματά του έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικές και διεθνείς ανθολογίες, ενώ συμμετείχε και στη συγγραφή τηλεοπτικών σειρών όπως «Πλάκας Μέλαθρον» και «Οι Αθώοι της Πτέρυγας 5».

Ο θάνατός του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στο ελληνικό θέατρο, την τηλεόραση και τη λογοτεχνία, αλλά η κληρονομιά του μέσα από το ταλέντο, τη φωνή και τα ποιήματά του θα συνεχίσει να εμπνέει.

Το «αντίο» του Σπύρου Μπιμπίλα

Με τη σειρά του, ο Σπύρος Μπιμπίλας αποχαιρέτησε τον σπουδαίο ηθοποιό με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media.

«Αντίο αγαπημένε μας Χρήστο! Σήμερα μας γεμίζει οδύνη το θλιβερό νέο της αποχώρησης από την ζωή του σπουδαίου μας ηθοποιού Χρήστου Βαλαβανίδη που ήταν φίλος πάνω από όλα , συνεπής, δημιουργικός και άνθρωπος που νοιαζόταν για τους συναδέλφους, τον συνάνθρωπο, την φύση, τα ζώα...Θα μας λείψεις Χρήστο μου... Η τελευταία μας συνεργασία στο ΕΘΝΙΚΟ μας Θέατρο στον Εξηνταβελώνη θα μου μείνει αξέχαστη.. Κουράγιο στην γλυκειά σου Ασπασία και την κόρη σου.. Η στάση ζωής σου μήνυμα για όλους μας» έγραψε.