Πέθανε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Σωτήρης Τσόγκας

Στο πένθος βυθίστηκε η θεατρική κοινότητα μετά την είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Σωτήρη Τσόγκα, που έγινε γνωστή την Τετάρτη (17/6).

Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη του για την απώλεια του αγαπημένου φίλου και συναδέλφου.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα:

«Είμαστε συγκλονισμένοι από το θλιβερό νέο που χτύπησε την θεατρική μας οικογένεια. Εντελώς ξαφνικά έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος Σωτήρης Τσόγκας ο σπουδαίος θεατράνθρωπος, ο σύζυγος της λατρεμένης μας φίλης Μαίρης Ραζή που μαζί δημιούργησαν τα τελευταία 30 χρόνια αρχικά το θέατρο της οδού Ερμού και μετά το ιστορικό πια θέατρο ΠΡΟΒΑ με τις τόσες επιτυχίες. Με τον Σωτήρη πρωτογνωριστήκαμε στους θρυλικούς ΙΕΡΟΣΥΛΟΥΣ το σήριαλ που άφησε εποχή το 81..Ανθρωπος πράος, εργασιομανής, τελειομανής, εργάτης του θεάτρου με αγάπη για τους νέους κι αυτό το έδειχνε καθημερινά μαζί με την Μαίρη στην Δραματική Σχολή που δημιούργησαν. Κουράγιο στην Μαίρη και την κόρη τους στην αγαπημένη ηθοποιό και φίλη μας Κοραλία Τσόγκα... Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Σωτήρη».