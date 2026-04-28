Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Ελπίδα Μαζαράκη

Η Ελπίδα Μαζαράκη έφυγε από τη ζωή και την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτηση που έκανε στα social media.

«Με πολλή θλίψη πληροφορήθηκα πριν λίγο από τον αδελφό της ότι η αγαπημένη μας και αξιοπρεπέστατη συνάδελφός μας ηθοποιός η Ελπίδα Μαζαράκη έφυγε από τη ζωή.

Απο το 1972 ως το 2004 συμμετείχε σε ταινίες, σειρές, εκπομπές με πολυ ωραίους χαρακτηριστικούς ρόλους μεγάλης γκάμας. Ευγενική φυσιογνωμία του θεάτρου μας, παρούσα παντού. Πριν έναν μήνα με φωναξε στο ωραίο σπίτι της στη Γλυφάδα και μας δώρισε -για το βεστιάριο του ΤΑΣΕΗ- την ακριβή γκαρνταρόμπα του συζύγου της που έφυγε πρόσφατα κι αυτός και δικά της ρούχα.

Σ’ ευχαριστούμε αγαπημένη μας Ελπίδα! Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι από το νέο κοιμητήριο της Γλυφάδας».

Πλούσιο βιογραφικό

Η Ελπίδα Μαζαράκη είχε ένα πλούσιο βιογραφικό έχοντας παίξει σε πολλές ταινίες, σειρές, αλλά και θεατρικές παραστάσεις. Ξεχωρίζουν οι παλιές «Εκείνος κι εκείνος» (1972), «Μεθοριακός σταθμός» (1974), «Η κραυγή των λύκων» (1981), ενώ είχε παίξει και σε πολλά σίριαλ της ιδιωτικής τηλεόρασης όπως τα: «Ρετιρέ» (1990), «Βαμμένα κόκκινα μαλλιά» (1992), «Τρίτο στεφάνι» (1995), «Επιθυμίες» (1998), Φιλί ζωής (2002), «Φιλοδοξίες» (2003), «Η ώρα η καλή» (2004), «Τελευταία παράσταση» (2006), «Μπαμπά μην τρέχεις» (2007). Στο σινεμά έπαιξε μεταξύ άλλων στο «Έγκλημα στο Καβούρι».