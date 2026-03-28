Μαρινέλλα: Πανελλήνια συγκίνηση για την ιέρεια του ελληνικού τραγουδιού - Η ζωή και το έργο της

Πανελλήνια συγκίνηση προκάλεσε ο θάνατος της Μαρινέλλας, της μεγάλης κυρίας του ελληνικού τραγουδιού, η οποία πέθανε το απόγευμα του Σαββάτου, 28 Μαρτίου, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της.



Ο θάνατος της σκόρπισε θλίψη στους αμέτρητους θαυμαστές της ανά την Ελλάδα οι οποίοι μεγάλωσαν, ερωτεύτηκαν και αγάπησαν με τα σπουδαία τραγούδια που ερμήνευσε στην μακρόχρονη καριέρα της

Η ανακοίνωση της οικογένειας

Την θλιβερή είδηση έκανε γνωστή η οικογένειά της: «Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00».

Η Μαρινέλα ξεχώρισε για την έκταση της φωνής και τη μοναδική χροιά της, ενώ διακρίθηκε και για τη μεγάλη εκφραστικότητα στις ερμηνείες της, τόσο στις ηχογραφήσεις της όσο και επί σκηνής.

Η ζωή της ήταν συνυφασμένη με τη μουσική από πολύ νωρίς. Από τα πρώτα της βήματα στο πάλκο, η τραγουδίστρια ξεχώρισε για τη φωνητική της δύναμη και τη μοναδική ικανότητα να μεταφέρει συναισθήματα. Η συνεργασία της με κορυφαίους συνθέτες και στιχουργούς της εποχής καθιέρωσε έναν θησαυρό ελληνικών τραγουδιών που συνεχίζουν να συγκινούν και να εμπνέουν. Η επιτυχία της δεν περιορίστηκε μόνο στις ζωντανές εμφανίσεις· οι δίσκοι της έγιναν κλασικοί, με τραγούδια που σημάδεψαν γενιές και παρέμειναν στην καρδιά του κοινού.

Η καριέρα της Μαρινέλλας ήταν γεμάτη θριάμβους, αλλά και συγκλονιστικές στιγμές. Η Μαρινέλλα δεν ήταν μόνο φωνή· ήταν σύμβολο αξιοπρέπειας και επιμονής. Σε όλη την πορεία της, απέδειξε ότι το ταλέντο συνδυάζεται με σκληρή δουλειά και αφοσίωση. Η ικανότητά της να ερμηνεύει τόσο τη χαρά όσο και τη λύπη με μια μοναδική ευαισθησία έκανε τα τραγούδια της να γίνονται κομμάτι της καθημερινότητας των ανθρώπων, ενώ η σκηνική της παρουσία προσέδιδε αίγλη και κύρος σε κάθε εμφάνιση.

Καριέρα δεκαετιών

Η ελληνική μουσική σκηνή θρηνεί την απώλεια μίας από τις πιο εμβληματικές φωνές της: τη Μαρινέλλας. Με μια καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από πέντε δεκαετίες, η σπουδαία τραγουδίστρια άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι, κερδίζοντας την αγάπη του κοινού μέσα από τις συναρπαστικές ερμηνείες και την αδιαμφισβήτητη σκηνική της παρουσία.

Η θλιβερή είδηση του θανάτου της, που έγινε γνωστή από την οικογένειά της, αφήνει ένα τεράστιο κενό στη μουσική σκηνή και στις καρδιές των Ελλήνων. Η συνεισφορά της στη μουσική υπερβαίνει τις επιτυχίες· η Μαρινέλλα αποτέλεσε έναν φάρο πολιτισμού, μια γέφυρα ανάμεσα στις γενιές καθώς και ένα σημείο αναφοράς για κάθε φωνή που επιθυμεί να αγγίξει την ψυχή του κοινού.



Η ζωή της Μαρινέλλας ήταν συνυφασμένη με τη μουσική από πολύ νωρίς. Από τα πρώτα της βήματα στο πάλκο, η τραγουδίστρια ξεχώρισε για τη φωνητική της δύναμη και τη μοναδική ικανότητα να μεταφέρει συναισθήματα. Η συνεργασία της με κορυφαίους συνθέτες και στιχουργούς της εποχής καθιέρωσε έναν θησαυρό ελληνικών τραγουδιών που συνεχίζουν να συγκινούν και να εμπνέουν. Η επιτυχία της δεν περιορίστηκε μόνο στις ζωντανές εμφανίσεις· οι δίσκοι της έγιναν κλασικοί, με τραγούδια που σημάδεψαν γενιές και παρέμειναν στην καρδιά του κοινού.

Eurokinissi

Το θρυλικό ντουέτο και ο γάμος με τον Καζαντζίδη

Το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο «Μαρινέλλα» της δόθηκε στις αρχές της καριέρας της από τον τραγουδοποιό Τόλη Χάρμα, το 1957, στα θέατρα και τα νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης. Ο Χάρμας εμπνεύστηκε το όνομα από το ομώνυμο τραγούδι του, και έτσι γεννήθηκε η φωνή που θα σημάδευε για δεκαετίες την ελληνική μουσική σκηνή.



Η γνωριμία της με τον Στέλιο Καζαντζίδη αποτέλεσε σταθμό για την καριέρα και τη ζωή της. Μαζί, έγιναν ένα από τα πιο θρυλικά ντουέτα της ελληνικής μουσικής, αγαπητοί στο κοινό τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τον Αύγουστο του 1957, η Μαρινέλλα γνώρισε τον Καζαντζίδη σε ένα μουσικό κέντρο όπου τραγουδούσε στη Θεσσαλονίκη. Εκείνος, παρατηρώντας την ερμηνεία της, της έκανε μια παρατήρηση: το λαϊκό τραγούδι που ερμήνευε είχε έναν δικό της, ελαφρώς διαφορετικό τρόπο, που δεν περνούσε απαρατήρητος.

Όταν ο Καζαντζίδης της ζήτησε να γίνει το σεγκόντο του, ουσιαστικά σηματοδότησε την αρχή μιας συνεργασίας που θα άλλαζε για πάντα την πορεία τους. Από τις πρώτες τους εμφανίσεις στο παραθαλάσσιο κέντρο «Λουξεμβούργο» της Θεσσαλονίκης, στις 12 Νοεμβρίου του 1957, μεταφέρθηκαν στην Αθήνα, όπου η καριέρα τους εκτοξεύτηκε.



Τα πρώτα τους ηχογραφημένα τραγούδια, «Νίτσα, Ελενίτσα» και «Η πρώτη αγάπη σου είμαι εγώ», σε μουσική του Γιώργου Μητσάκη, κυκλοφόρησαν την ίδια χρονιά σε δίσκους 78 στροφών, αφήνοντας το πρώτο αποτύπωμα μιας σπουδαίας καλλιτεχνικής πορείας που μόλις ξεκινούσε.

Ο Στέλιος Καζαντζίδης και η Μαρινέλλα παντρεύτηκαν στις 7 Μαΐου του 1964 και χώρισαν τον Σεπτέμβρη του 1966, ένα χρόνο αφού ο Καζαντζίδης αποφάσισε να αποσυρθεί από το τραγούδι. Να σημειωθεί ότι στην διάρκεια της κοινής καλλιτεχνικής πορείας ως ντουέτο, εμφανίστηκαν σε ταινίες του κινηματογράφου, με πιο διάσημη εμφάνισή τους στην κωμωδία του '60 «Η κυρία Δήμαρχος», ερμηνεύοντας μαζί τα τραγούδια «Για 'μας ποτέ μη ξημερώσει» και «Ζιγκουάλα».

Η σόλο καριέρα

Το 1966 η Μαρινέλλα ξεκινά τη σόλο πορεία της, επιχειρώντας να χτίσει μια προσωπική καριέρα μετά τη συνεργασία της με τον Στέλιο Καζαντζίδη. Στο πλευρό της βρίσκονται κορυφαίοι συνθέτες της εποχής, όπως ο Γιώργος Κατσαρός, ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο Μάνος Λοΐζος, ο Χρήστος Λεοντής, ο Άγγελος Σέμπος, ο Μίμης Πλέσσας, προσφέροντάς της πολύτιμη στήριξη στα πρώτα της βήματα.

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία της ήρθε το 1969 με το τραγούδι «Σταλιά - σταλιά», σε μουσική Γιώργου Ζαμπέτα και στίχους Διονύση Τζεφρώνη. Το κομμάτι αρχικά προοριζόταν για την Αλίκη Βουγιουκλάκη στην ταινία «Η Κόρη μου η Σοσιαλίστρια», αλλά εκείνη αρνήθηκε, και η Μαρινέλλα ζήτησε από τον Ζαμπέτα να το ερμηνεύσει εκείνη, σημειώνοντας την πρώτη μεγάλη στιγμή της σόλο πορείας της.

Η ιστορία του μύθου του ελληνικού τραγουδιού

Το χαρακτηριστικό τραγούδι «Άνοιξε Πέτρα»

Το 1968, ο Γιάννης Δαλιανίδης ετοίμαζε το κινηματογραφικό μιούζικαλ «Γοργόνες και Μάγκες» και ήθελε η Μαρινέλλα να τραγουδήσει ζωντανά σε μία από τις σκηνές. Ο Μίμης Πλέσσας της έγραψε το μοντέρνο τραγούδι «Πες μου πού πας», όμως ο Δαλιανίδης ήθελε κάτι που να ξαφνιάσει το κοινό. Έτσι δημιουργήθηκε από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο το θρυλικό «Άνοιξε Πέτρα», που η Μαρινέλλα ηχογράφησε υπό την πίεση χρόνου, αλλά με απόλυτη επιτυχία. Η ηχογράφηση αυτή παραμένει αναλλοίωτη και ακούγεται στην ταινία μέχρι σήμερα, σηματοδοτώντας την καθιέρωσή της ως πρώτο όνομα της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Η ανανέωση της νυχτερινής διασκέδασης

Στα επόμενα χρόνια, η Μαρινέλλα εισήγαγε μια νέα μορφή διασκέδασης στα νυχτερινά κέντρα, συνδυάζοντας μεγάλες ορχήστρες με υψηλό μουσικό επίπεδο και δημιουργώντας παραστάσεις που προσέλκυαν κοινό από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στη δεκαετία του 1970 ακολούθησαν μεγάλες επιτυχίες, ενώ ένα έγχρωμο σόου διάρκειας 15 λεπτών στη Μύκονο, σκηνοθετημένο από τον Ζεράρ Σαχινιάν, προώθησε την Ελλάδα διεθνώς, με τη Μαρινέλλα να ερμηνεύει τραγούδια στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά.

Η Μαρινέλλα τραγουδά με τον Κώστα Χατζή (φωτο: Εurokinissi Βασίλης Παπαδόπουλος)

Η συμμετοχή της στο V Festival Internacional da Canção Popular στο Ρίο ντε Τζανέιρο με το τραγούδι «Κυρά Γιώργαινα» κατέκτησε την τέταρτη θέση, ενώ η πρώτη της παρουσία στο φεστιβάλ Midem των Καννών το 1973, με τρία τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου, απέσπασε διθυραμβικές κριτικές.

Σημαντικές στιγμές της προσωπικής ζωής

Το 1973 έγινε μητέρα της μοναχοκόρης της, Τζωρτίνας (Γεωργίας-Χριστίνας), καρπού του έρωτά της με τον πρωταθλητή ιππασίας Φρέντυ Σερπιέρη. Τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς παντρεύτηκε τον τραγουδιστή Τόλη Βοσκόπουλο, με τον γάμο τους να προκαλεί αίσθηση λόγω των εναλλακτικών ενδυματολογικών επιλογών και της απλότητας της τελετής στο σπίτι της Μαρινέλλας. Η Μαρινέλλα και ο Βοσκόπουλος συνεργάστηκαν σε δίσκους και εμφανίσεις, ενώ η προσωπική τους ζωή υπήρξε διαρκές θέμα για τον Τύπο, μέχρι το τέλος του γάμου τους το 1981.

Eurovision και διεθνής αναγνώριση

Στις 6 Απριλίου 1974 εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision στο Μπράιτον με το τραγούδι «Κρασί, θάλασσα και τ’ αγόρι μου», κατακτώντας την 11η θέση. Το 1981, η περιοδεία της στην Αυστραλία έφερε διθυραμβικές κριτικές: ο τοπικός Τύπος έγραψε «Μαρινέλλα σημαίνει θρίαμβος». Στη συνέχεια συμμετείχε σε συναυλίες για την επέτειο των 30 χρόνων του Μίμη Πλέσσα και κυκλοφόρησε δίσκους όπως το «Μαρινέλλα (Για σένανε μπορώ)» και «Η Μαρινέλλα τραγουδά μεγάλες κυρίες», ενώ παράλληλα περιορίστηκαν οι νυχτερινές εμφανίσεις λόγω αλλαγής του τρόπου διασκέδασης.

Οι μεγάλες επιστροφές

Το 2004 τραγούδησε στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, ενώ το 2006 επέστρεψε στη νυχτερινή διασκέδαση με εμφανίσεις στο «Αθηνών Αρένα» και αργότερα στο «Διογένης Studio» και τον «Βοτανικό». Ακολούθησαν συνεργασίες με κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες όπως ο Κώστας Χατζής, η Ελένη Βιτάλη, η Γλυκερία κ.α.



Το 2010 παρουσίασε το μιούζικαλ «Μαρινέλλα», ενώ το 2020, με την «Φιλαρμόνια» Ορχήστρα Αθηνών, παρουσίασε τη μουσική παράσταση «Μαρινέλλα – Ο Μύθος» στο ΚΠΙΣΝ, ερμηνεύοντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια εξηντάχρονη πορεία που τη διαμόρφωσε ως μια από τις σπουδαιότερες φωνές της Ελλάδας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ/ ΕΥΗ ΦΥΛΑΚΤΟΥ

Η καριέρα της Μαρινέλλας ήταν γεμάτη θριάμβους, αλλά και συγκλονιστικές στιγμές. Οι εμφανίσεις της αποτελούσαν μουσικά γεγονότα. Ωστόσο, η τελευταία της συναυλία στο Ηρώδειο έμελλε να σηματοδοτήσει μια τραγική στιγμή. Κατά τη διάρκεια της παράστασης, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού κατέρρευσε στη σκηνή, αναγκάζοντας τη συναυλία να διακοπεί, προκαλώντας μεγάλη ταραχή και λύπη στους θαυμαστές της και αφήνοντας βαθιά συγκίνηση στο κοινό.



Η Μαρινέλλα δεν ήταν μόνο φωνή· ήταν σύμβολο αξιοπρέπειας και επιμονής. Σε όλη την πορεία της, απέδειξε ότι το ταλέντο συνδυάζεται με σκληρή δουλειά και αφοσίωση. Η ικανότητά της να ερμηνεύει τόσο τη χαρά όσο και τη λύπη με μια μοναδική ευαισθησία έκανε τα τραγούδια της να γίνονται κομμάτι της καθημερινότητας των ανθρώπων, ενώ η σκηνική της παρουσία προσέδιδε αίγλη και κύρος σε κάθε εμφάνιση.



Καθώς η Ελλάδα και οι θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο αποχαιρετούν τη Μαρινέλλα, οι μελωδίες της θα συνεχίσουν να ζουν, θυμίζοντας σε όλους γιατί υπήρξε η «Μεγάλη Κυρία» του ελληνικού τραγουδιού. Η φωνή της, γεμάτη συναίσθημα, θα παραμείνει ανεξίτηλη, ως μνημείο μιας ζωής αφιερωμένης στη μουσική και την τέχνη.