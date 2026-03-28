Μαρινέλλα: «Γεννήθηκα νέα, θα πεθάνω νέα - Είναι θέμα ψυχής»

Απέραντη θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση θανάτου της Μαρινέλλας, της σπουδαίας τραγουδίστριας που για πολλές δεκαετίες μεσουρανούσε στο ελληνικό πεντάγραμμο.



Η Μαρινέλλα άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 88 ετών, δίνοντας επί μήνες μάχη με τις επιπτώσεις σοβαρού εγκεφαλικού που υπέστη στη σκηνή του Ηρωδείου τον Σεπτέμβριο του 2024.



Η οικογένειά της σε ανακοίνωση επιβεβαίωσε τα δυσάρεστα νέα και όπως ανέφερε, η τραγουδίστρια έσβησε στο σπίτι της το απόγευμα του Σαββάτου 28 Μαρτίου.

«Δεν έχω ελιξίριο»

Το 2019, η Μαρινέλλα, είχε αναφέρει σε δηλώσεις της σε εκπομπή στην Κύπρο, όταν ρωτήθηκε για το εάν έχει κάποιο ελιξίριο που την κάνει αεικίνητη είχε απαντήσει:



«Δεν έχω ελιξίριο. Είναι θέμα ψυχής. Γεννήθηκα νέα, θα πεθάνω νέα. Ένα πράγμα φοβάμαι πολύ: τις αρρώστιες. Τίποτε άλλο. Αυτό είναι κάτι που πολλές φορές δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Προσέχω. Δεν πίνω, δεν καπνίζω. Το τσιγάρο το έκοψα πριν από 40 χρόνια, σε ένα βράδυ. Ήμουν στο νοσοκομείο και είπα “αυτό δεν θα το ξανακαπνίσω ποτέ”. Και δεν ξανακάπνισα ποτέ. Πίνω κανένα ποτήρι κρασί με παρέα, όταν βγούμε… Δεν παίζω χαρτιά, δεν παίζω ιππόδρομο, δεν έχω τέτοια πάθη. Διαπιστώνω ότι τραγουδάω καλύτερα από ό,τι πριν δέκα χρόνια. Είμαι καλύτερη και αυτό είναι κάτι που βγαίνει από μέσα μου. Καλύτερα αναπνέω, καλύτερα περπατάω, καλύτερα χορεύω… Σε εισαγωγικά, όχι ότι χορεύω. Δεν είμαι και η Ουλάνοβα. Κάνω κάτι βηματάκια για να διανθίζω το τραγούδι», είχε πει η Μαρινέλλα το 2019, στην εκπομπή του Τάσου Τρύφωνος.

Στο προσκήνιο επί δεκαετίες

Με μια πορεία που εκτείνεται σε περίπου 7 δεκαετίες, η Μαρινέλλα καθιερώθηκε ως μία από τις κορυφαίες φωνές της Ελλάδας και εμβληματική μορφή του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Η χαρακτηριστική της φωνή, η δυναμική σκηνική παρουσία και η διαχρονική της απήχηση άφησαν βαθύ και ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική ιστορία της χώρας.