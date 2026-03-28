Φίνος Φιλμ για τον θάνατο της σπουδαίας Μαρινέλλας: «Τα λόγια είναι περιττά...»

Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά τη μεγάλη κυρία του ελληνικού, τη Μαρινέλλα, μ' ένα βίντεο που ανέβασε στο Instagram.



Στο βίντεο εμφανίζονται σκηνές από ταινίες της Φίνος Φιλμ τις οποίες η Μαρινέλλα «έντυσε» με τη σπουδαία φωνή της.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια, της οποίας το πραγματικό όνομα ήταν Κυριακή Παπαδόπουλου, έφυγε από τη ζωή σήμερα Σάββατο 28 Μαρτίου στα 87 της χρόνια αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στο καλλιτεχνικό στερέωμα και σκορπώντας θλίψη σε όλους τους θαυμαστές της.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

Την θλιβερή είδηση έκανε γνωστή η οικογένειά της: «Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00».

Η Μαρινέλα ξεχώρισε για την έκταση της φωνής και τη μοναδική χροιά της, ενώ διακρίθηκε και για τη μεγάλη εκφραστικότητα στις ερμηνείες της, τόσο στις ηχογραφήσεις της όσο και επί σκηνής.

Η Μαρινέλλα πρωτοστάτησε στο στήσιμο ενός άλλου είδους διασκέδασης από αυτό που προσέφεραν τα νυχτερινά κέντρα στην Αθήνα της δεκαετίας του 1960. Από το μελαχρινό κορίτσι που καθόταν ντροπαλά στο λαϊκό πάλκο, πέταξε τις καρέκλες και μεταμορφώθηκε σε μια αεράτη γυναίκα με κοντοκουρεμένο μαλλί, η οποία, ντυμένη με πολυτέλεια, τραγουδούσε, χόρευε, έπαιζε και αλώνιζε πάνω στην πίστα. Ο τρόπος που αντιμετώπιζε τη δουλειά της την έκανε να ξεχωρίσει. Χρησιμοποιούσε μεγάλες ορχήστρες με τους καλύτερους μουσικούς της εποχής. Πρόσεχε τον ήχο, έβαλε θεατρικούς προβολείς, αντικατέστησε το σπάσιμο των πιάτων με τις γαρδένιες, έφτιαξε τα καμαρίνια και επέβαλε όχι μόνο την Κυριακή να είναι ρεπό, αλλά και οι μουσικοί της να πληρώνονται εκείνο το ρεπό.