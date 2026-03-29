Για πρώτη φορά βίντεο με τη Μαρινέλλα πριν το Ηρώδειο: Η συγκινητική στιγμή με Ζαχαράτο, Φραγκούλη

Πλάνα που δεν είχαν δει μέχρι σήμερα το φως της δημοσιότητας, κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, καταγράφοντας τη Μαρινέλλα, λίγο πριν την τελευταία της εμφάνιση στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή με αγαπημένα της πρόσωπα.

Στο απόσπασμα, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύει το τραγούδι «Χάρτινο το Φεγγαράκι» μαζί με φίλους της.

Δίπλα της βρίσκονται ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Μάριος Φραγκούλης και ο Γιώργος Ντάβλας, που τη συνοδεύουν με απόλυτο σεβασμό και θαυμασμό στο τεράστιο ταλέντο της...

Η Μαρινέλλα πέθανε το απόγευμα του Σαββάτου, 28 Μαρτίου. Ο θάνατος της σκόρπισε θλίψη στους αμέτρητους θαυμαστές της ανά την Ελλάδα οι οποίοι μεγάλωσαν, ερωτεύτηκαν και αγάπησαν με τα σπουδαία τραγούδια που ερμήνευσε στην μακρόχρονη καριέρα της.

Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή η οικογένειά της: «Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00».

Η Μαρινέλα ξεχώρισε για την έκταση της φωνής και τη μοναδική χροιά της, ενώ διακρίθηκε και για τη μεγάλη εκφραστικότητα στις ερμηνείες της, τόσο στις ηχογραφήσεις της όσο και επί σκηνής.



Η ζωή της ήταν συνυφασμένη με τη μουσική από πολύ νωρίς. Από τα πρώτα της βήματα στο πάλκο, η τραγουδίστρια ξεχώρισε για τη φωνητική της δύναμη και τη μοναδική ικανότητα να μεταφέρει συναισθήματα. Η συνεργασία της με κορυφαίους συνθέτες και στιχουργούς της εποχής καθιέρωσε έναν θησαυρό ελληνικών τραγουδιών που συνεχίζουν να συγκινούν και να εμπνέουν. Η επιτυχία της δεν περιορίστηκε μόνο στις ζωντανές εμφανίσεις· οι δίσκοι της έγιναν κλασικοί, με τραγούδια που σημάδεψαν γενιές και παρέμειναν στην καρδιά του κοινού.