Μαρινέλλα: Ο καλλιτεχνικός κόσμος την αποχαιρετά με συγκινητικά λόγια

Το δικό τους αντίο λένε οι καλλιτέχνες στη Μαρινέλλα και θυμούνται στιγμές που μοιράστηκαν μαζί της, πλάκες που έκαναν, συμβουλές που δέχτηκαν και αυτή την πελώρια αγκαλιά που λες και χωρούσε όλη την Ελλάδα μέσα της…

«Όταν φύγω και εγώ, μπορεί να συναντηθούμε»

Η Νάνα Μούσχουρη μίλησε συγκινημένη στο «Πρωινό» για την παλιά της φίλη. «Δεν μπορώ να συνέλθω ακόμα από το σοκ. Είναι τόσα πολλά χρόνια και είμαι πολύ, πολύ στενοχωρημένη. Εγώ τη γνώρισα πολύ νωρίς στο μεγάλο της σουξέ. Δεν ήμουν πάρα πολύ γνωστή εκείνη την εποχή, αλλά την αγαπούσα πάρα πολύ και όταν αργότερα βγήκα έξω το 1960, την κάλεσα κάποτε και ήρθε στο BBC μαζί μου και περάσαμε πάρα πολύ ωραία τις 3-4 ημέρες που κάθισε για να κάνουμε πρόβες. Τελικά κάναμε ένα τραγούδι που είναι πολύ σημαντικό, Το μινόρε της αυγής. Έχω μία θλίψη, γιατί ήθελα να τη δω και δεν μπορούσα, γιατί ήταν στο νοσοκομείο και δεν ήταν αρκετά καλά για να δει κόσμο και αυτό μου μένει παράπονο. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η τραγουδίστρια και ο άνθρωπος και για εμένα ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά το πιο σημαντικό είναι εκείνη να βρει την ειρήνη και ελπίζω να είναι εκεί που πάνε οι ευτυχισμένοι και όταν φύγω και εγώ, μπορεί να συναντηθούμε».

«Να μας περιμένει, ερχόμαστε όλοι»

Ο Γιάννης Πάριος μίλησε στο «Πρωινό» με τις δηλώσεις του να προβάλλονται τη Δευτέρα. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι η Μαρινέλλα υπήρξε σωστή επαγγελματίας: «Έφυγε η Μαρινέλλα. Αυτοί οι φάροι, γιατί είναι φάρος δεν φεύγουν ποτέ. Η Μαρινέλλα δεν έφυγε ποτέ, ούτε πρόκειται να φύγει ποτέ. Μόνο το όνομά της φτάνει. Δεν ήταν η μεγάλη κυρία του τραγουδιού. Ήταν κυρία, το κυρία φτάνει, αλλά ήταν και μεγάλη τραγουδίστρια. Εγώ έχω συνεργαστεί μαζί της πάρα πολύ. Πρώτα από όλα στον ίδιο χώρο, τρεις φορές. Αυτό που θα θυμάμαι πάντα για τη Μαρινέλλα, ότι ενώ ήταν καθηγητής πανεπιστημίου στο τραγούδι, ήταν η πιο υπάκουη μαθήτρια σε όλα της. Και η πιο σωστή επαγγελματίας. Να μας περιμένει, ερχόμαστε όλοι. Την αγαπάμε».

«Έδινε μαθήματα ζωής»

Ο Θανάσης Πολυκανδριώτης αναφέρθηκε μέσω της εκπομπής «Το πρωινό» στη μεγάλη απώλεια της Μαρινέλλας λέγοντας πως με τον χαμό της πραγματικά ψαχνόμαστε! «Είμαι πολύ ευτυχής που με τραγούδησε, που έκανε τα τραγούδια μου επιτυχίες. Ένα παράδειγμα προς μίμηση για όλους και όλες. Η καριέρα που έκανε η Μαρινέλλα ήταν τεράστια. Νομίζω πως καμία άλλη Ελληνίδα τραγουδίστρια δεν έχει τόσο μεγάλο βιογραφικό. Ερχόταν πάντα πριν από όλους στις πρόβες, και τα νεότερα παιδιά καθυστερούσαν, τους μάλωνε ως μεγαλύτερη και ως μαμά θα έλεγα, και τους έδινε με αυτόν τον τρόπο μαθήματα ζωής. Μακάρι εκτός από τα τραγούδια της που ήταν κληρονομιά της, οι νέοι καλλιτέχνες να μιμηθούν τον χαρακτήρα της περισσότερο. Για τη σκληρή δουλειά και τον επαγγελματισμό, την ψυχή. Αυτή ήταν η Μαρινέλλα. Μια τέλεια καλλιτέχνης που θα μπορούσε να είναι η δασκάλα όλων μας. Είναι μεγάλη απώλεια. Όταν έφυγε ο Στράτος, μετά ο Στέλιος, μετά ο Τόλης, είπα ότι φτωχύναμε. Τελείωσε το πανηγύρι. Τώρα που έφυγε η Μαρινέλλα νομίζω ότι πραγματικά ψαχνόμαστε».

«Της οφείλω την παρουσία μου στη δισκογραφία»

Ο Γιώργος Χατζηνάσιος μοιράστηκε στο «Πρωινό» δικές του προσωπικές στιγμές με τη Μαρινέλλα. «Της οφείλω την παρουσία μου στη δισκογραφία, γιατί αυτή πρώτη τραγούδησε τα τραγούδια μου. Από τη Μαρινέλλα ξεχωρίζω τη σκηνική της εμφάνιση, η οποία υπήρξε απαράμιλλη και μοναδική. Εκτός από την υπέροχη φωνή της, τραγουδούσε και με τα χέρια της. Δεν εμφανιστήκαμε ποτέ οι δυο μας στον κόσμο, της έδωσα όμως αυτή την ευκαιρία πριν από δύο χρόνια, για να με τιμήσει για τα πενήντα μου χρόνια στο Ηρώδειο, αλλά δεν μπορούσε να έρθει. Οπότε, αφού πέρασαν μερικές μέρες βρεθήκαμε και μου λέει: Γιωργάκη μου μπράβο. Το γέμισες το Ηρώδειο. Λέω: ευτυχώς Μαρινέλλα μου που δεν ήρθες, γιατί θα έλεγαν ότι το γέμισες εσύ».

«Έκανε τη γυναίκα ισάξια με τον άντρα»

Η Πέγκυ Ζήνα μίλησε στο «Πρωινό» για την πολύ προσωπική σχέση που είχε με τη Μαρινέλλα. «Ήταν για μένα ο μέντοράς μου, μεγάλη δασκάλα. Σε πολύ δύσκολες προσωπικές μου στιγμές με βοήθησε πάρα πολύ. Σε όποιον θέλαμε να πούμε να μην έχει έπαρση ξεκινώντας αυτή τη δουλειά, του λέγαμε: μα, ποιος νομίζεις ότι είσαι, μα ποια νομίζεις ότι είσαι, η Μαρινέλλα; Υπάρχει 60 χρόνια μέσα σε αυτόν τον χώρο. Δεν θα βγει άλλη Μαρινέλλα. Ήταν ο άνθρωπος που έφερε τον πολιτισμό στο τραγούδι. Οι συμβουλές της ήταν χρυσές. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα λόγια της. Και ότι δεν είχε ηλικία ήταν πάρα πολύ ζωντανός άνθρωπος. Της άρεσε το γέλιο, η ζωή, η αξιοπρέπεια. Δεν της άρεσε να κλαίγεται για τίποτα στη ζωή της. Σε όλα ήταν πρωτοπόρος και δεν φοβόταν. Έκανε τη γυναίκα ισάξια με τον άντρα σε πάρα πολύ περίεργες εποχές».

«Μοναδική φυσιογνωμία στον χώρο»

Ο Λάκης Λαζόπουλος μίλησε για τη Μαρινέλλα στην εκπομπή «Buongiorno». «Όποια φράση και όποια φράση κι αν πεις για τη Μαρινέλλα της αξίζει γιατί είναι μια μοναδική φυσιογνωμία στον χώρο. Η φωνή της θα μας συνοδεύει πολλά χρόνια και τις επόμενες γενιές γιατί ήταν τόσο μοναδική, η παρουσία της τόσο πληθωρική που δεν μπορεί κανένας να ξεχάσει κάτι που έχει ξεχειλίσει. Ήταν παραπάνω από αυτό που ένας καλλιτέχνης οφείλει να είναι. Το ταλέντο της έχει ξεπεράσει κάθε μέτρο. Είχε ένα βάθος ψυχής από εκεί που έβγαινε και η φωνή της! Το ταλέντο της τη μεταμόρφωνε. Ήταν μπροστά από την εποχή της. Δεν θα ξεχάσω τη στιγμή που η Μαρινέλλα έπεσε στο Ηρώδειο και κράτησε όρθιο το μικρόφωνο για να μην σπάσει, να μην πάθει κάτι. Ευχαριστώ τη Μαρινέλλα για όλα τα βράδια που έχουμε περάσει μαζί».