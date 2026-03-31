Παπαδημητρίου για Μαρινέλλα: «Φορτώναμε το αυτοκίνητο με τρόφιμα και τα μοιράζαμε σε μοναστήρια»

Ο Άγγελος Παπαδημητρίου θυμήθηκε μοναδικές στιγμές που πέρασε με τη Μαρινέλλα και τις μοιράστηκε μαζί μας στην εκπομπή «ΕΡΤ επικαιρότητα». «Πρέπει αυτό να ειπωθεί τώρα πια που έφυγε η Μαρινέλλα. Φορτώναμε το αυτοκίνητό της με τρόφιμα και πράγματα και πηγαίναμε σε απομακρυσμένα μοναστήρια νύχτες και τα μοιράζαμε. Δεν είχε γίνει μία και δύο φορές. Δέκα φορές είχε γίνει αυτό το πράγμα. Φορτώναμε πράγματα και πηγαίναμε σε σπίτια, τα αφήναμε εγώ τα κουβάλαγα».

«Ήταν μια τραγουδίστρια του ελαφρού»

«Ανέτρεπε τα πάντα. Το χιούμορ της ήταν πάντοτε παρόν, στην πιο κρίσιμη στιγμή έλεγε το πιο αστείο πράγμα. Δεν το έχω δει αυτό σε άνθρωπο ίσως, στον εαυτό μου μόνο, και λιγότερο. Έχω να σας κάνω μεγάλες καταθέσεις απόψε, πράγματα που πραγματικά τα έχω δει με τα μάτια μου. Ας πούμε, η Μαρινέλλα ήταν μία τραγουδίστρια του ελαφρού, το έλεγε η ίδια. Απλώς μπήκε μέσα στο λαϊκό για να έχει μεγαλύτερη επιτυχία. Να φανταστείτε ότι αυτές που θαύμαζε δεν ήταν οι λαϊκές τραγουδίστριες. Θαύμαζε τη Σοφία Βέμπο, την Κάκια Μένδρη, τη Στέλλα Γκρέκα και τη Βλαχοπούλου. Αυτά ήταν τα ινδάλματά της».