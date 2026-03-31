«Λύγισε» ο Τάκης Ζαχαράτος στο λαϊκό προσκύνημα στη Μαρινέλλα

Βαρύ είναι το κλίμα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου δίπλα στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της Μαρινέλλας. Από τους πρώτους που βρέθηκαν εκεί για να την αποχαιρετήσουν, ήταν ο Τάκης Ζαχαράτος, με τον οποίο τους συνέδεε μακρόχρονη φιλία.

Μάλιστα, αντικρίζοντας το φέρετρο της μεγάλης ερμηνεύτριας, ο Τάκης Ζαχαράτος «έσπασε» και υποκλίθηκε μπροστά της. O καλλιτέχνης θα παραμείνει μέσα στο παρεκκλήσι μέχρι και την εξόδιο ακολουθία.

«Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά άλλη φορά δεν θα σε δω όμως για μένα θα είσαι για πάντα εδώ», ήταν τα λόγια με τα οποία την αποχαιρέτησε μέσω μιας ανάρτησης στο Instagram.

Ο Τάκης Ζαχαράτος εκτιμούσε, σεβόταν και αγαπούσε βαθιά τη Μαρινέλλα με τον ίδιο να έχει μιλήσει αρκετές φορές για τη στήριξη που του είχε προσφέρει στα πρώτα του βήματα.

Σε πλάνα που δεν είχαν δει μέχρι σήμερα το φως της δημοσιότητας, φαίνεται η Μαρινέλλα, λίγο πριν την τελευταία της εμφάνιση στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή να ερμηνεύει το τραγούδι «Χάρτινο το Φεγγαράκι» με τον Τάκη Ζαχαράτο, Μάριο Φραγκούλη και Γιώργο Ντάβλα, να τη συνοδεύουν...

Η ταφή της Μαρινέλλας θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ η οικογένειά της ζήτησε αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές στον Σύλλογο «Φλόγα» για παιδιά με νεοπλασματική ασθένεια.

