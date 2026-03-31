Βάσω Καζαντζίδη για Μαρινέλλα: «Καλό Παράδεισο να έχει και καλή αντάμωση με τον Στέλιο»

Η Βάσω Καζαντζίδη παραβρέθηκε στο λαϊκό προσκύνημα της Μαρινέλλας στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου και μίλησε για την πολύ καλή της φίλη χαρακτηρίζοντάς την ως «αδερφή» της. «Σήμερα πενθεί όλη η Ελλάδα και εγώ. Η Μαρινέλλα ήταν μάνα, ήταν αδερφή. Ήταν ένας άνθρωπος που στάθηκε στις δύσκολες στιγμές δίπλα μου. Την αγαπώ και θα την αγαπώ για πάντα. Σαν αδερφή μου ήταν! Καλό ταξίδι, καλό Παράδεισο και καλή αντάμωση με τον Στέλιο».