Με συγκίνηση και σεβασμό μίλησε η Πίτσα Παπαδοπούλου για τις συνεργασίες που σημάδεψαν την πολύχρονη πορεία της στο ελληνικό τραγούδι, θυμούμενη σπουδαίες προσωπικότητες όπως ο Μανώλης Χιώτης, ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Γιώργος Ζαμπέτας και ο Τόλης Βοσκόπουλος.

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», όπου αναφέρθηκε τόσο στη συμμετοχή της στην παράσταση για τη ζωή του Μανώλη Χιώτη όσο και στις ξεχωριστές στιγμές που έζησε δίπλα σε κορυφαίους δημιουργούς και τραγουδιστές.

«Του το οφείλω»

Η Πίτσα Παπαδοπούλου αποκάλυψε πως δεν δυσκολεύτηκε καθόλου να αποδεχθεί την πρόταση να συμμετάσχει στην παράσταση για τον Μανώλη Χιώτη, υποδυόμενη τη μητέρα του.

Όπως είπε, είχε γνωρίσει τον σπουδαίο μουσικό από κοντά και είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν, γεγονός που της επέτρεψε να γνωρίσει τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά του.

Τον περιέγραψε ως έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, αλλά πάνω απ' όλα έναν ευγενικό άνθρωπο που στεκόταν πάντα δίπλα στους συνεργάτες του.

Οι άνθρωποι που σημάδεψαν τη διαδρομή της

Η ερμηνεύτρια αναφέρθηκε και στους μεγάλους σταθμούς της καριέρας της, αποκαλύπτοντας πως ο Γιώργος Ζαμπέτας ήταν εκείνος που της έδωσε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο τραγούδι.

Θυμήθηκε μάλιστα ότι στην πρώτη της επαγγελματική εμφάνιση βρέθηκε στη σκηνή δίπλα στον Ζαμπέτα και τη Βίκυ Μοσχολιού, μια εμπειρία που, όπως είπε, δεν θα ξεχάσει ποτέ.

Ξεχωριστή θέση στις αναμνήσεις της κατέχει και ο Στέλιος Καζαντζίδης.

«Αξιώθηκα να γνωρίσω τον Στέλιο Καζαντζίδη και να μπω στους δίσκους του», είπε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για αυτή τη συνεργασία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην πολύχρονη συνεργασία της με τον Τόλη Βοσκόπουλο, σημειώνοντας πως είχε την τύχη να δουλέψει σχεδόν με όλους τους μεγάλους εκπροσώπους του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.

«Αν ο καλλιτέχνης δεν ακούγεται, ξεχνιέται»

Η Πίτσα Παπαδοπούλου στάθηκε και στη σημασία της διατήρησης της μουσικής κληρονομιάς, τονίζοντας πως οι νεότερες γενιές πρέπει να έρχονται σε επαφή με όλα τα είδη μουσικής.

Όπως είπε, όταν ένας καλλιτέχνης σταματήσει να ακούγεται, κινδυνεύει να ξεχαστεί, γι' αυτό θεωρεί σημαντικό οι νέοι να γνωρίζουν το έργο των μεγάλων δημιουργών, ώστε να μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους τι τους εκφράζει.

Με τη διαδρομή της να μετρά δεκαετίες γεμάτες επιτυχίες και σημαντικές συνεργασίες, η Πίτσα Παπαδοπούλου παραμένει μία από τις πιο αυθεντικές φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, κρατώντας ζωντανές τις μνήμες μιας ολόκληρης εποχής.